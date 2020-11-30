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"Виталина, хватит врать!": сын Джигарханяна назвал настоящие причины смерти отца

Шоу-бизнес
16:03, 30 ноября 2020

"Виталина, хватит врать!": сын Джигарханяна назвал настоящие причины смерти отца
Степан Джигарханян // Фото: Instagram
Степан Джигарханян // Фото: Instagram

Сын актера высмеял заявление Цымбалюк-Романовской том, что у Армена Джигарханяна якобы были сильные пролежни и гангрена.

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская продолжает активно раздавать интервью по поводу смерти артиста. Недавно пианистка заявила, что Армен Борисович умирал «в страшных муках». Мол, на это косвенно намекнул и сын легендарного актера Степан, заявив, что перед смертью у Джигарханяна-старшего появились пролежни. «Жена на час», как называют Виталину друзья Армена Борисовича, уверена: это произошло из-за плохого ухода.

– Виталина, оказывается, вовсе не пианистка, – говорит Степан. – Она теперь – светило медицины. Причем, такого масштаба, что позволяет себе ставить диагнозы на расстоянии.

Озвученное как мной, так и другими источниками медицинское заключение о причине смерти Армена Борисовича гласит: отказ почек на фоне осложнения сахарного диабета.

Во время видеосвязи со студией «Пусть говорят» я упомянул и другие осложнения у Армена Борисовича, возникшие в последние полторы-две недели его жизни, в период последней госпитализации, – продолжает Степан. – Среди прочего я рассказал и про возникшие пролежни. К сожалению, они частые спутники госпитализаций, особенно в таком возрасте и при таком диагнозе...

Виталина Цымбалюк-Романовская // Фото: скриншот с YouTube

Сын Армена Джигарханяна уже порядком подустал от нескончаемых фантазий Виталины о жизни его отца, к которой пианистка в последние годы не имела никого отношения.

– Цымбалюк-Романовская осталась верна себе, вырвала слово из контекста и стала усердно разыгрывать карту «пролежней 4-й степени», «общей гангрены» якобы из-за отсутствия ухода, – считает Степан Джигарханян. – Усердно кошмарит этим и по сей день, благо уровень  кучки ее поклонников легко это позволяет. Проще говоря – намеренно путает причины и следствия. Старый наивный прием, который иногда работает при обращении к отсталой части аудитории.

Удивлен ли кто-то таким ее поведением? Вряд ли.  Ведь она продолжает вести себя, как репейник, на протяжении последних трех лет: стряхнешь с рукава – зацепится за штанину. За отцом осуществлялся лучший уход: его состояние поддерживали лучшие врачи России, Виталина прекрасно об этом знает.

Виталина, – обратился Степан Джигарханян к Цымбалюк-Романовской. – Я вас призываю остановиться: сейчас не лучшее время для пиара… Впрочем, кому я это говорю?

 

Теги: #Джигарханян #Знаменитости #Шоу-бизнес #Пусть говорят #Виталина Цымбалюк-Романовская #новости звезд #скандалы в шоу-бизнесе

Рубрика: Шоу-бизнес

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