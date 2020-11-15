"Папу лечили лучшие врачи": сын Джигарханяна рассказал о его последних днях

Степан Джигарханян возмущен провокациями Цымбалюк-Романовской. Виталина утверждает, что Армен Борисович жил «только благодаря ей».

Уход Армена Джигарханяна из жизни оказался неожиданным для многих его звездных друзей. Знаменитости выражают соболезнования близким и родным Армена Борисовича. Не осталась в стороне и его бывшая супруга Виталина Цымбалюк-Романовская. Женщина уже заявила: актер мог бы жить и дольше, если бы за ним как следует ухаживали.

Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская//фото: Global Look Press

Сын Армена Джигарханяна Степан наслышан о том, что говорит Виталина. Он уверяет: придавать ее словам большого значения не стоит.

– Я слышал, что начались спекуляции со стороны «жены на час», – говорит Степан. – Верить ее словам не стоит.

За Арменом Борисовичем всегда был лучший уход. Его окружали самые профессиональные врачи, которые делали все возможное, чтобы отец жил, – подчеркивает сын актера.

Впрочем, Виталинины «пляски на костях» Степана ничуть не удивили. В последнее время Цымбалюк-Романовская пытается любыми способами обратить на себя внимание. И смерть Джигарханяна, похоже, для нее прекрасный повод вновь заявить о себе.

Армен Джигарханян с женой Татьяной Власовой, мамой Степана, за месяц до смерти//фото: личный архив С.Джигарханяна

Кстати, Цымбалюк-Романовская заявила Sobesednik.ru, что не собирается приходить на похороны бывшего супруга. Мол, не хочет видеть его мертвым. И уверяет, что сам Джигарханян не любил траурные мероприятия.

Армен Борисович с сыном Степаном//фото: личный архив С.Джигарханяна

Появится ли на прощании с отцом его сын Степан, пока неизвестно. Мужчина уже долгое время проживает в США. Сейчас он прикладывает все усилия для того, чтобы во вторник успеть проводить отца в последний путь. Переживает, что у него может не получиться прилететь в Москву в столь короткий срок. В условиях пандемии и отложенных авиарейсов это сделать крайне непросто.

Вера Павлова.