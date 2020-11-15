"Мама плачет от горя!": сын Джигарханяна может не успеть похоронить отца

Степан Джигарханян рассказал о состоянии вдовы актера Татьяны Власовой. Она не ожидала, что останется без любимого мужа.

В Москве готовятся проститься с легендарным актером Арменом Джигарханяном. Похороны артиста пройдут во вторник на престижном Ваганьковском кладбище столицы. Последний приют Армен Борисович найдет рядом с дочерью, которая умерла в 1987 году. Пасынок Армена Борисовича – Степан – сейчас делает все возможное, чтобы прилететь на траурные мероприятия из США, где он живет.

Степан Джигарханян с отцом//фото: личный архив С.Джигарханяна

В последнее время Армен Джигарханян сильно болел. Но несмотря на это, 3 октября актер смог отметить 85-летний юбилей. Приехал в родной театр, где показали документальный фильм о нем и отрывки из любимых спектаклей. Спустя время состояние Джигарханяна ухудшилось.

– Никакого трагического предчувствия у меня не было, – рассказывает Степан. – Хотя спал накануне плохо. Но поздравляя отца с юбилеем, я его просил дождаться меня в бодром здравии. А видите, как вышло…

Джигарханян с женой Татьяной Власовой. Лето 2020 года//фото: личный архив С.Джигарханяна

Трагическая новость о том, что отца не стало, застала меня за рулем в Лас-Вегасе, – говорит Степан. – Армен Борисович ушел 14-го ноября, в Америке еще была пятница, 13-е… Такое вот ужасное совпадение.

Армен Джигарханян в своем театре//фото: Global Look Press

Сейчас Степан Джигарханян пытаться сделать все возможное, чтобы в ближайшие дни вылететь в Москву.

– Понимаю, что в условиях пандемии, локдаунов, отложенных рейсов очень трудно успеть к похоронам, – вздыхает Степан. – Но я сделаю все от меня зависящее, чтобы прилететь проститься с отцом.

Больше всего переживаю за состояние мамы, – продолжает Джигарханян. – Не надо описывать, какое оно. Татьяна Сергеевна плачет от горя.

Армен Джигарханян и Татьяна Власова//фото: личный архив С.Джигарханяна

Но хорошо, что рядом есть друзья, которые помогают организовать траурные мероприятия.

Напомним: Армен Джигарханян скончался в ночь с 13-е на 14-е ноября. Врачи на протяжении нескольких дней боролись за его жизнь. По официальной версии, актер скончался из-за отказа почек.