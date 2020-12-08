Скандал в семье Петросяна: юморист отказался показать дочери сына от Брухуновой

Дочь Евгения Петросяна Викторина после развода отца с Еленой Степаненко приняла сторону юмористки и прогневала папу.

Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова в марте этого года стали родителями. На свет появился их сын Ваган. Юморист долгое время никак не комментировал эту новость. Но недавно разоткровенничался и впервые рассказал о характере малыша, а также о том, как рождение младенца изменило его жизнь.

Ваган – второй по счету ребенок Евгения Петросяна. Старшей дочери юмориста Викторине сейчас 52 года. Ее Петросяну родила первая супруга, которая погибла в аварии много лет назад. После скандального развода Петросяна с четвертой женой Еленой Степаненко Викторина с отцом не общается, так как не приняла в этом конфликте его сторону.

Петросян признался, что Викторина своего братика даже не видела. Более того, артист не планирует даже знакомить своих детей!

– Я бы этого не хотел, – отрезал Петросян в ответ на вопрос о возможной встрече брата и сестры.

Евгений Ваганович отметил, что о конфликтах старается не думать, так как полностью растворяется в малыше.

– Я сейчас исправляю ошибки своей жизни, – говорит 75-летний юморист. – У меня была одна дочь, а сейчас у меня есть сын. Я горжусь этим. Я влюблен в него. Считаю, что родился замечательный человек. Обаятельный до беспредела. В него не влюбиться невозможно. Он притягивает людей, как магнит…

Татьяна Брухунова с сыном // Фото: Instagram

Это будет не совсем обычный человек, – считает артист. – С очень крутым характером. И благодаря своему характеру, я думаю, что он достигнет многого. Он похож и на маму, и на папу…

Я надеюсь, что доживу до его более взрослого возраста, потому что мне очень хочется многое ему сообщить. А если не успею – я напишу.

Евгений Ваганович искренне надеется, что во взрослой жизни сыну не будет мешать знаменитая фамилия и окружающие в первую очередь будут его ценить за его собственные заслуги.

– Я не Пугачева, а более мелкая рыбка, – продолжает Петросян. – Надеюсь, шумиха, которая есть сейчас вокруг меня, схлынет. Хотелось бы, чтобы Ваган в этом смысле был освобожден от пристального внимания. Потому что тогда ему будет непросто.

Сам Петросян старается сейчас во всем соответствовать статусу молодого папы.

– Главное – верить в свои силы и наращивать эти силы, – заявил звезда юмора Вячеславу Манучарову в его YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». – Я никогда не ходил в спортивный зал, а сейчас хожу… Не надо меня хоронить, как это делают некоторые сейчас, деля якобы наследство какое-то. Я собираюсь еще много успеть в жизни!