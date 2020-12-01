Евгений Петросян попал в "Книгу рекордов России" за 58-летнюю карьеру юмориста

Евгений Петросян попал в две номинации «Книги рекордов России» за свою продолжительную карьеру юмориста. В своем Instagram-акаунте Петросян поделился снимками с церемонии награждения, которая проходила в одном из дорогих ресторанов Москвы. Об этом пишет NEWS.ru.

Петросян был награжден премией в номинациях «Наибольшее количество авторских юмористических передач в России» и «Самая продолжительная карьера артиста юмористического (разговорного) жанра в России». Организаторы премии отметили достижения юмориста за его 58-летнюю карьеру.

Юмориста также поздравили его поклонники, отметив его трудолюбие, неугосающий огонь в глазах и молодой внешний вид при столь почтенном возрасте. Многие из них выросли на шутках артиста.