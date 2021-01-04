Плохой знак, разводом пахнет: муж оставил Бородину без подарка на Новый год

Личную жизнь Ксении Бородиной продолжают активно обсуждать ее поклонники. Уже давно говорят, что в отношениях с мужем – Курбаном Омаровым, у телеведущей не все гладко. Ксения Бородина не смогла пройти мимо эти слухов и впервые прокомментировала изменения в личной жизни.

Курбана Омарова поклонники критикуют регулярно. Они обвиняют мужчину, что тот сидит на шее у бедной Ксюши, которая вынуждена вкалывать допоздна на работе, лишь бы прокормить семью. Фанаты Бородиной уверены: Ксюше это тоже не нравится, именно поэтому она в последнее время редко выкладывает фотографии с Курбаном.

– Моя личная жизнь не связана никак с постами и сторисами, – заявляет Ксения. – Чем меньше фото – тем меньше любви? Такого нет у меня.

Одна из поклонниц поинтересовалась у Бородиной, правда ли, что супруг бросил Ксюшу и ушел к другой женщине: «силиконовой» долине. Звезда «Дома-2» не смогла смолчать и ответила.

– Мой муж вроде не айтишник, – отшутилась телеведущая. – Что ему делать в силиконовой долине?

Бородина продолжает уверять, что в ее семейной жизни с Курбаном – полная идиллия. Впрочем, мелкие инциденты в их жизни все же случаются. Например, на Новый год любимый оставил ее без подарка. Впрочем, Бородина на него не в обиде за это.

– Не было в наличии того, что я хотела, – заявила Ксюша. – Ждем заказ!

Чтобы развеять разговоры о разводе, Бородина в новогодние праздники выложила на своей странице в Instagram как никогда много совместных фото с Курбаном – в бане и зале аэропорта, откуда телеведущая со всей семьей улетела в теплые края.

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Впрочем, даже это не заставило ее поклонников успокоиться: фолловеры подозревают, что Ксения может изображать идиллию с мужем ради детей.