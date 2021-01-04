"Алла – моя девочка!": у Пугачевой появился новый молодой фаворит

Гоген Солнцев намерен отбить Примадонну у Максима Галкина в 2021 году.

Впервые о своей любви к Алле Пугачевой Гоген Солнцев сообщил в конце прошлого года. В интервью Sobesednik.ru он рассказал, что во время очередной ссоры его супруга-пенсионерка Екатерина Терешкович с яростью сорвала со стены плакат любимой певицы шоумена Аллы Пугачевой.

– Я всегда восхищался Аллой Борисовной, – признался нам Гоген. – Любил ее не только как певицу, но и как женщину. Меня всегда восхищало в ней и то, что она ценит таланты. Скольким исполнителям она дала дорогу в жизнь! До недавнего времени я любил ее на расстоянии. Мне было неудобно признаваться ей в своих чувствах открыто, хотя мы виделись достаточное количество раз.

В новогоднюю ночь под бой курантов я загадал желание, чтобы Алла стала моей, – разоткровенничался Гоген.

По словам Солнцева, если его желание исполнится, он станет самым счастливым мужчиной на земле.

Гоген с нынешней женой-пенсионеркой Екатериной Терешкович//фото: Instagram

– Катя стареет на глазах, – вздыхает Гоген. – За два года нашей совместной жизни она вся высохла. Алкоголизм, как известно, до добра не доводит. А Алла Борисовна только молодеет.

Я смотрю на ее свежие фотографии: просто девочка! Моя девочка! Если жениться на женщинах постарше, то только на таких, как Пугачева.

Гоген намерен открыто признаться Алле в любви. Он надеется, что она его чувства оценит.

Гоген Солнцев хочет стать новым мужем Аллы Пугачевой//фото: Instagram

– Я буду искать возможности почаще с ней видеться в 2021 году, – продолжает Гоген. – Пока не знаю, как это сделать, потому как Алла боится коронавируса и редко выезжает из подмосковного замка. Но я очень надеюсь, что судьба сама нас сведет. Ведь Макс не молодеет. Ему в этом году стукнет 45! А мне – всего лишь 40. Я как наливная ягодка. И сделаю Аллу самой счастливой.