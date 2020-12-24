"Ухожу в монастырь!": Терешкович круто меняет жизнь после пьяной выходки на юбилее Гогена

Екатерина Терешкович, жена шоумена Гогена Солнцева, считает, что только с Божьей помощью сможет вылечиться от алкоголизма.

Екатерина Терешкович не может найти себе места из-за того, что сорвала юбилей Гогена. Пенсионерка напилась и стала танцевать голой на столе. В беседе с нашими корреспондентами Екатерина призналась, что в тот вечер ее споила собственная дочь Полина. И теперь Терешкович не знает, как просить у Гогена прощения.

– Честно признаться, я не помню ничего, – вздыхает Екатерина. – Я хотела поздравить Гогена: очень сожалею, что так получилось. Я не заметила, как опьянела. Рядом сидела Полина, она мне стала наливать спиртное… Что случилось дальше, я не помню. Гоген показывал мне фотографии. Но я даже не хочу на них смотреть. И с Полиной разговаривать больше не хочу. Такого поступка я от нее не ожидала.

Терешкович призналась, что сейчас ежедневно ходит в храмы. Она надеется с Божьей помощью навсегда забыть про алкоголь.

– Вчера я исповедовалась и даже батюшке сказала: «Хочу уйти в монастырь!» – продолжает Терешкович. – Наверное, в моей ситуации это будет самый правильный выход.

В разгар праздника пьяная Терешкович залезла на стол и начала танцевать

К сожалению, просто так в монастырь не берут. Мне предстоит пройти сложный путь, чтобы туда попасть. Но я на все готова, – обещает женщина. – Потому как устала отравлять жизнь своему Илюше (настоящее имя Гогена Солнцева. – Прим. Sobesednik.ru).