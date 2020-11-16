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Гоген Солнцев: Джигарханян вышвырнул меня на улицу и бегал за юбками актрисулек!

Шоу-бизнес
11:21, 16 ноября 2020

Гоген Солнцев: Джигарханян вышвырнул меня на улицу и бегал за юбками актрисулек!
Армен Джигарханян // фото: Global Look Press
Армен Джигарханян // фото: Global Look Press

Накануне похорон Армена Джигархаряна шоумен Гоген Солнцев устроил скандал: он рассказал, что обидевший его актер был настоящим альфа-самцом.

Весь актерский мир скорбит из-за смерти Армена Джигарханяна. Легендарный актер скончался 14 ноября после продолжительной болезни. Похороны артиста состоятся во вторник на престижном Ваганьковском кладбище. Собирается посетить траурные мероприятия и Гоген Солнцев, которому, как выяснили наши корреспонденты, Джигарханян остался должен внушительную сумму денег.

Армен Джигарханян и Гоген Солнцев // фото: личный архив Г.Солнцева

– В моей жизни Джигарханян сыграл определенную роль, – рассказал Гоген, предоставивший Sobesednik.ru эксклюзивную фотографию, на которой он изображен еще совсем юным вместе с мэтром. – Я работал в его театре помощником режиссера. Тогда Виталиной еще и не пахло. Но он за молоденькими актрисульками и до нее бегал. За их юбками.

Джигарханян любил женщин: с актрисами Мариной Голуб и Ольгой Кабо // фото: Global Look Press

Он был настоящим ловеласом и альфа-самцом. Девчонки давали ему энергию, возможность жить, – отмечает Гоген. – Потом появилась Виталина. Пока он с ней развлекался, все было у него замечательно. А как ее выкинул, стал увядать.

А как еще? – рассуждает Солнцев. – Она его, видимо, довела. У молодых девушек всегда повышенные запросы, которые мужчина в возрасте не может удовлетворить.

Джигарханян с Виталиной Цымбалюк-Романовской // фото: Global Look Press

Отношения с Джигарханяном у Гогена не сложились. Перед его увольнением из театра между ними произошел конфликт.

– Мне пришлось уйти, – откровенничает Гоген. – Дело в том, что Джигарханян постоянно опаздывал на репетиции. Тогда он ставил очередной спектакль с молодыми актрисульками. Они все пришли, а его нет.

Когда он пришел, я ему сделал замечание, – вспоминает Солнцев. – Сказал, что актер такого уровня не может себе позволять опаздывать на репетиции. Он меня взял и вышвырнул. Даже заработную плату не выплатил.

Но я за это на него обиды уже не держу, – признается Гоген. – Все-таки актер он гениальный.

Василиса Светлакова.

Теги: #Джигарханян #Знаменитости #Шоу-бизнес #Гоген Солнцев #Ваганьковское кладбище #новости шоу-бизнеса #новости звезд #скандалы в шоу-бизнесе

Рубрика: Шоу-бизнес

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