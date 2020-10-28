"Грозит ампутация, боли адские!": губы Гогена Солнцева изуродовали врачи (фото)

Эпатажный шоумен Гоген Солнцев стал жертвой недобросовестных докторов и теперь может лишиться верхней губы.

Всем известно, что Гоген – ценитель косметологии и пластической хирургии. На днях он решил в очередной раз подкорректировать свою внешность и обратился в частную клинику. Однако вскоре об этом пожалел.

– Гоген обратился к специалистам для коррекции губ, – рассказывает его близкая подруга Лидия Алифиренко. – Специально пошел в пандемию, чтобы потом не терять время зря, ведь у него много концертов и съемок. Специалистов ему посоветовали знакомые. Гогенчик не волновался, потому что не раз «колдовал» над своей внешностью таким образом.

В итоге уже через два часа у него губы раздулись до невероятных размеров: боль стала просто адской!

Оказалось, что во время проведения косметической процедуры медики занесли шоумену инфекцию. У Солнцева поднялась температура. Обескураженный Гоген стал звонить в «скорую».

– Он уже обращался к нескольким другим врачам, – продолжает Лидия. – Все находятся в шоке. У него началась гангрена верхней губы, грозит ампутация... Я нахожусь в таком состоянии, которое описать словами просто невозможно. Плачу из-за Гогена каждый день. Я вам сейчас вышлю его фотографии, вы посмотрите, как его изуродовали врачи!

Солнцев не намерен прощать медиков, изуродовавших его лицо. Адвокаты Гогена уже готовят иск в суд на девять миллионов рублей.

– Он совершенно не может говорить: работать ртом тоже не получается, – сетует Лида. – Любое движение губами вызывает просто адскую боль. Наверное, многие порадуются тому факту, что он наконец-то лишен возможности говорить. А нам его жаль.

Гогенчик просто изнывает от страшнейшей боли. Никакие таблетки не помогают! Всем советую: девочки-мальчики, если соберетесь к врачам, сто раз проверяйте специалистов. Чтобы не стать такой жертвой, как Гоген.

Сам Гоген, с которым мы находимся в приятельских отношениях, комментировать ситуацию не стал. Подняв трубку, Солнцев лишь издал непонятный звук.