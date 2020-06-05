"Живем на хлебе и воде": нищему Гогену Солнцеву нечем кормить жену и любовницу

Шоумен Гоген Солнцев признался, что из-за безденежья попал в непростую ситуацию.

Гоген не понимает, почему все так ополчились на Иосифа Пригожина, который заявил о бедственном положении артистов. Солнцев уверен: продюсер говорит все правильно. Ведь именно звезды пострадали от коронавируса больше других, потому как остались без какого-либо источника дохода.

– Иосиф прав: многие артисты оказались на грани нищеты, – вздыхает певец. – Особенно звезды 1990-х, которые зарабатывали на корпоративах и дискотеках. Они получали от 100 до 200 тысяч рублей за концерт. Но сейчас лишились и этого небольшого заработка. Вместо того, чтобы ругать Пригожина, все же нужно понять: такие гонорары, как у Лепса и Аллегровой, есть у единиц. Поэтому, конечно, мы рассчитываем на помощь от государства. И если она поступит, мы все будем только рады.

У самого Гогена ситуация не из лучших. Ему приходится кормить не только себя, но и свою супругу-пенсионерку Екатерину Терешкович, а так же любовницу Лидию.

– Мы живем втроем на хлебе и воде, – вздыхает Солнцев. – Вскоре я расскажу о своей непростой ситуации. А пока попрошу: прекратите травить Пригожина. Я боюсь за его состояние. Такую травлю трудно пережить. Я искренне верю, что Иосиф – сильный мужчина и обязательно справится.