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Алла Пугачева покинула свой замок из-за людей с плакатами

Шоу-бизнес
06:02, 28 мая 2019
«Жёлтая газета. Зажигай!» №20-2019

Пугачева с Галкиным // фото: Global Look Press
Пугачева с Галкиным // фото: Global Look Press

Прошло полтора месяца с того дня, как Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей. Пышное торжество проходило в дорогом ресторане на Рублевке. Именно туда съехались все сливки общества, чтобы поздравить певицу. А вот в подмосковном замке в деревне Грязь, где Примадонна живет с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой, в тот день было тихо. Хотя, по словам соседей, поклонники и журналисты собрались вокруг участка и долго ждали появления юбилярши.

Пиратский корабль и часовня 

Замок Пугачевой и Галкина в эту пору года невозможно разглядеть. Высокий забор оброс пушистой сиренью, благоухание которой распространяется на весь поселок. Однако нашим корреспондентам удалось разглядеть, что на территории роскошного имения произошли некоторые изменения – был установлен пиратский корабль для детей. Его, кстати, Максим Галкин уже успел запечатлеть в одном из своих роликов в социальной сети. 

Фото: Global Look Press

Говорят, что рядом с замком звездная чета собирается еще построить часовню, куда можно будет ходить молиться. Корреспонденты «Желтой газеты» пообщались со строителем по имени Арташ, который работает у Аллы и Максима. Про строительство часовни он ничего не знает, но зато рассказал нам о других работах, которые ведутся на территории замка.

– Мы сейчас тротуары переделываем, – говорит мужчина. – Снимаем старые камни, кладем новые. А старые просто другие строители плохо положили, зимой под них протекла вода, и они лопнули. Мы приехали из Тамбовской области. Ремонт длится около двух месяцев.

По словам Арташа, Алла и Максим в работу строителей не вмешиваются, но к работникам относятся уважительно – всегда со всеми поздороваются и улыбнутся.

– У нас есть прораб, который руководит нашей работой, он нам и говорит, что делать, – продолжает мужчина. – А Пугачева с Галкиным – нормальные люди, общительные, всегда с нами разговаривают. Ну и что, что они богатые и знаменитые? Они такие же люди, как и мы. 

Во время одного из предыдущих визитов наших корреспондентов в деревню Грязь мы узнали, что Пугачева и Галкин на праздники всегда делают подарки своим соседям – дарят бутылку хорошего вина или шампанского, конфеты, а однажды даже раздавали всем по баночке красной икры. Презенты, кстати, разносит сам Гарри Галкин вместе с нянечкой. Однако Арташ пока не видел, чтобы строителям звездная чета делала презенты.

– Подарков пока не наблюдалось, – сказал мужчина и скрылся от нас.

Лепс пел в замке в караоке 

Немного побродив по Грязи, мы встретили двух веселых друзей – Андрея и Романа. Мужчины каждый год приезжают в деревню Грязь на дачный сезон. 

– Аллу Борисовну я видел в прошлом году, – говорит Роман. – Она шла по дороге с детьми, охранниками. Показалась мне певица какой-то уставшей. А у меня в машине как раз есть диск Пугачевой. Я быстренько включил песню «Улетай, туча», так она сразу заулыбалась. Было приятно, что удалось ее немножко развеселить. Ну а вообще в основном они свободно гуляют по деревне, когда здесь мало народа и дачников еще нет. Совершенно не гордые, нормальные люди.

– Я помню, как пару лет назад у них в замке Лепс пел в караоке, очень было слышно снаружи, – берет слово Андрей. – Иду из магазина, а тут джипы стоят с крутыми номерами. Думаю: война, что ли, началась? А оказывается, это Лепс приехал.

– Но какие-то шумные посиделки – это единичные случаи, – вторит другу Роман. – Я даже не слышал, чтобы на 70-летие Аллы Борисовны тут что-то праздновали.

Конечно же мы не могли не поинтересоваться, сделали ли что-то Пугачева и Галкин для самой деревни.

– Барак они этот отделали, чтобы он смотрелся красиво, – продолжает Роман. – Крышу поменяли. Просто они, чтобы расширить свою территорию, выкупили у местных жителей сараи. А барак облагородили, чтобы, наверное, никто не обижался, что землю забрали. А детский корабль у них на территории появился только этой весной. Раньше детей и на общую детскую площадку могли вывести с нянечкой и охранником, но сейчас этого не происходит. Да и зачем им общая площадка с таким-то кораблем?

Барак, который реставрировала Пугачева // фото автора
Общественная детская площадка // фото автора

Цветы от поклонников «украшают» помойки 

Стоит отметить, что с каждым годом деревня Грязь преобразуется в лучшую сторону. За последние годы здесь облагородили детскую площадку. И если раньше было много стареньких ветхих домиков, где старушки доживали свой век, то сейчас на территории деревни появляется все больше новых красивых особняков. 

Местные без работы не сидят. Прогуливаясь по деревне, мы увидели много работяг, которые целыми днями трудятся, чтобы улучшить свои жилищные условия. Расспросы про Пугачеву и Галкина им порядком надоели – у всех своя жизнь, пусть не звездная, но тоже интересная. На территории Грязи всего два магазина – один продуктовый, а другой цветочный. По словам продавщицы из последнего, которую зовут Елена Ивановна, поклонники Пугачевой и Галкина иногда покупают у нее цветы. 

– Мужчина однажды зашел и купил букет для Аллы, – вспоминает женщина. – Я хотела красиво завернуть цветы. А он говорит: «Да не надо, все равно они завтра будут на помойке!» Им, видимо, много букетов дарят очень… Но у нас не часто покупают.

Саму Аллу Борисовну и ее мужа Елена никогда и не видела. Однажды лишь пересеклась с Гарри и Лизой, да и то не узнала звездных детей.

– Я видела девочку и мальчика в продуктовом магазине, – продолжает наша собеседница. – Они были с нянечкой и охранником. Но я даже и не знала, что они Галкины. Стоит девочка, на меня смотрит, такая красивая! Я еще пошутила, говорю продавщице: «Какой у тебя детский сад!» Она сначала промолчала, а потом ко мне в магазин зашла и говорит: «Это ж Галкины были!» А я ей: «Ну что ж ты мне раньше не сказала?» Жаль, что я сразу их не узнала.

На юбилей Аллы Борисовны в этом году у Елены Ивановны не купили ни одного букета.

– Говорят, что она уезжала из замка, – предполагает женщина. – Но поклонников и корреспондентов тут было о-го-го сколько. Гуляли все с плакатами, но знаменитостей не было. Это десять лет назад, когда она 60-летие праздновала, было шумно, вообще свет-конец! Полиция даже была. А в этот раз тишина. Но правда, над замком летал вертолет. Говорят, что у них там есть вертолетная площадка своя, но я точно не знаю.

Несмотря на то, что Елена Ивановна работает неподалеку от замка Примадонны, видела Аллу Борисовну она только по телевизору и от души ею восхищается!

– Она такая молодец, – восклицает женщина. – Нам бы так выглядеть, как она! А песни у нее какие хорошие! Есть люди, которые осуждают ее за молодого мужа и что дети такие маленькие… Но я ничего плохого в этом не вижу. Она, может быть, живет ради них и здоровье благодаря им у нее есть! Мы вот внучатам рады, а она – детям!

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Пугачева с Галкиным // фото: Global Look Press

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