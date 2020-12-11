"Это больно": соведущая Колтового впервые раскрыла правду о его жене и любовнице

Личная жизнь погибшего ведущего шоу «ДНК» и «Звезды сошлись» Александра Колтового оказалась очень запутанной.

После смерти Александра Колтового в жизни его соведущей по шоу «ДНК» Юлии Сиверцовой наступили непростые времена. Женщина перенесла инфаркт и впала в серьезную депрессию, из-за которой похудела на десять килограммов. В кулуарах НТВ шепчутся: такие переживания не случайны.

Юлия Северцова

Поговаривают, что при жизни Александра между Колтовым и Сиверцовой был яркий роман. Корреспондент Sobesednik.ru дозвонился до Юлии и поинтересовался, действительно ли их связывали романтические отношения. Реакция Сиверцовой последовала незамедлительно.

– Не хотела бы об этом говорить! – заявила Юлия.

Сиверцова добавила, что Александр при жизни был весьма закрытым человеком и старался не распространяться о своей личной жизни.

– Но к матери своего ребенка он относился очень тепло, – говорит Сиверцова. – Я знала, что они вместе, любят друг друга, часто путешествуют вместе. Было больно читать информацию, которая появилась после смерти Саши.

– Это правда, что за два месяца до смерти Александр развелся с женой? – поинтересовались мы у теледивы.

– Не знаю про это ничего. Мне он во всяком случае об этом не говорил. Хотя Саша в последнее время был немного грустным. Но такими личными вещами не делился даже со мной.

Напомним, что Александр Колтовой погиб во время неудачной посадки собственного самолета в Подмосковье. По официальной версии трагедия случилась из-за неисправности летательного средства.

О том, почему Сиверцова могла уйти из жизни вслед за Колтовым и кто ее спасал, читайте в ближайшее время на Sobesednik.ru в откровенном интервью телеведущей.