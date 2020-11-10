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Предсмертные фото Колтового с женщиной украдены накануне его похорон

Шоу-бизнес
14:36, 10 ноября 2020

Предсмертные фото Колтового с женщиной украдены накануне его похорон
Александр Колтовой // Фото: Instagram
Александр Колтовой // Фото: Instagram

За день до гибели ведущий НТВ Александр Колтовой, который, как выяснил Sobesednik.ru, предчувствовал свою смерть, подал мистический знак, связанный с пропавшими снимками.

Минувшие выходные стали трагическими для всего российского шоу-бизнеса. Ведущий программ «ДНК» и «Звезды сошлись» Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолета в подмосковных Люберцах.

Продюсер Олеся Сазыкина, которая является частой гостьей различных телешоу, была знакома с Александром лично. Она рассказала Sobesednik.ru, каким был Александр и о мистическом знаке, который получила свыше перед смертью телеведущего.

Александр Колтовой впервые пришел на телевидение 19 лет назад в качестве участника первого российского реалити-шоу «За стеклом». На проекте он продержался всего неделю. Ушел оттуда ради возлюбленной – на тот момент Колтовой встречался с внучкой Светланы Светличной, Марией.

– Наше знакомство с Сашей произошло как раз на проекте «За стеклом», – вспоминает Сазыкина. – Его еще там заметил продюсер Иван Усачев и понял, что из него вырастет талантливейший тележурналист. Потом на какое-то время Саша пропал с радаров, я не следила за его карьерой. Но однажды пришла на закрытое мероприятие канала НТВ, где была презентация нового телевизионного сезона. И вот там Сашу представили как ведущего программы «ДНК».

По словам Олеси, Александр всегда производил впечатление очень честного человека.

– Он мне говорил: «Ты – баба с яйцами, у тебя все получится». Всячески поддерживал меня и делал это искренне, – вспоминает Сазыкина.

Мне было странно, что такого человека, как Саша, позвали вести «ДНК» и «Звезды сошлись», потому что он не был скандалистом, – признается Олеся. – Наоборот, ему нужно было вести спокойные проекты, аналогичные, например, «Женскому взгляду» Оксаны Пушкиной. Он очень хорошо говорил, рассуждал, а обсуждать кого-то ему было не интересно, никаких интриг за ним не наблюдалось. 

Сазыкина, как и многие, до сих пор не может поверить в трагическую гибель Колтового, даже несмотря на то, что за день до трагедии с ней произошел весьма странный эпизод, связанный как раз с ведущим НТВ.

– Незадолго до крушения самолета мы с ним увиделись в телецентре Останкино, – говорит Олеся. – Мы с Сашей сделали совместные фотографии, которые я хотела опубликовать в соцсети в пятницу, 6 ноября (Колтовой погиб 7 ноября. – Прим. Sobesednik.ru). Но я обнаружила, что эти снимки исчезли из моего телефона. Нет ни одной! Может быть, у меня эти снимки украли хакеры, я не знаю… И вот на следующий день Лера Кудрявцева пишет пост о том, что Саши больше нет

Той же ночью Саша пришел ко мне во сне со словами: «Не теряй мои фото, а то они окажутся в небе!» Я проснулась в холодном поту. Что это было, до сих пор не могу понять. Могу сказать лишь одно: Саша был летчиком, он хотел быть с небом. Надеюсь, что сейчас ему там хорошо!

Теги: #Шоу-бизнес #НТВ #новости шоу-бизнеса #новости звезд #Кудрявцева #Колтовой

Рубрика: Шоу-бизнес

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Александр Колтовой // Фото: Instagram

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