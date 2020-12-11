"Соседов, знай свое место!": отец Фриске защитил Лолиту в скандале на "Суперстар"

Папа Жанны Фриске считает, что Сергей Соседов высокомерен и не должен был жаловаться руководству шоу «Суперстар» на нападки Лолиты.

Конфликт между Лолитой и Сергеем Соседовым продолжает набирать обороты. Критик возмущен бесконечными нападками на него со стороны Лолиты во время съемок шоу «Суперстар» на НТВ. Соседов даже пожаловался на ведущую руководству программы.

Впрочем, отец Жанны Фриске Владимир Борисович, который принимал участие в съемках «Суперстара», считает: Лола делает правильно, что ставит Сергея на место.

– Я был на съемках программы и не почувствовал, что Лолита на него нападала, – говорит Владимир Борисович. – Мне кажется, это Соседов слишком много на себя берет. На мой взгляд, он несправедливо людей судит, засуживает. Вообще, он слишком высокомерный.

Лолита, наоборот, мне очень понравилась, – продолжает отец Фриске. – Все делает правильно, как и положено ведущей. Лола – большая молодец.

Конечно, Соседова надо ставить на место. Сразу же видно, что сейчас он начнет на человека нападать. Во время выставления оценок у него преобладают личные амбиции, чем справедливое судейство, – считает Владимир Борисович.

Сам отец Жанны Фриске от съемок «Суперстара» остался в восторге. Алиса Мон исполнила песню Жанны Фриске так роскошно, что он не оставил ее без комплиментов.

– Алиса – любовь моей юности, – признается Фриске. – Я был в нее влюблен в юности. И, конечно, меня порадовало, что она так роскошно спела песню Жанны. Мы должны были встретиться с Алисой после съемок. Но все закончилось поздно – после полуночи, меня уже ждала машина. Она хотела потом домой к нам в гости приехать, но я уехал.