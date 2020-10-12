"Полный мрак!": Соседов ужаснулся пенсии Поргиной в 150 тысяч

В театральной тусовке и шоу-бизнесе активно обсуждают размер пенсии, которую получает Людмила Поргина. Недавно вдова Караченцова призналась, что получается дополнительную ежемесячную надбавку от властей в размере 30 тысяч рублей. После этого на Людмилу Андреевну ополчились недоброжелатели. Скандальный блогер Лена Миро и вовсе потребовала лишить Поргину всех привилегий.

Самый известный художник страны Никас Сафронов с ней не согласился. Живописец заявил, что Поргина должна получать еще больше, чем сейчас. По мнению живописца, ей необходимо платить 150 тысяч рублей.

– Думаю, у Люды пенсия составляет в районе 50 тысяч рублей, – говорит Соседов. – Она получает прибавку за то, что является Заслуженной артисткой. Она это звание заслужила своим трудом. Раньше их не присваивали просто так. Звание нужно было заработать выслугой лет. Поргина играла в театре. Так какие могут быть к ней вопросы?

Соседов считает: Поргиной не стоит обращать внимания на критику в свой адрес. Мол, собаки лают – караван идет.

– Зачем ее критиковать? – возмущается Соседов. – Что она такого совершила? Полный мрак! Это глупо абсолютно, Люда на пенсии уже давно. Что развели в этом интернете? Чушь собачья какая-то! Оставьте Поргину в покое – пусть она живет так, как считает нужным.

Напомним, что в начале пандемии Поргина пожаловалась нашим корреспондентам, что осталась без средств к существованию. Людмила Андреевна призналась: ей хватает лишь на самое необходимое. Ведь из-за карантина отменили съемки телепрограмм, за участие в которых она получала неплохие гонорары. Впрочем, чуть позже женщина заявила, что погорячилась. Она сообщила, что материальные проблемы ей помогает разрешать сын.