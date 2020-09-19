Сильно похудевшая Лолита в сексуальном образе взорвала соцсети

Известная российская певица Лолита Милявская, похоже, окончательно оправилась от развода с бывшим супругом. Наладив личную жизнь, однако не имея возможности выступать во время карантина, введенного из-за пандемии COVID-19, артистка, судя по всему, решила заняться собой. А потому не так давно шокировала публику своим новым образом.

Заметно похудевшая, посвежевшая и постройневшая исполнительница опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram короткое видео. На этих кадрах Лолита снимает себя на телефон и позирует перед зеркалом в новом концертном костюме. Облегающий наряд можно было бы отнести к числу тех, которые артистка еще недавно вообще не могла себе позволить, однако плодотворная работа над собой дала результаты и, как отметили поклонники, теперь Милявская выглядит потрясающе, а новый обтягивающий костюм только подчеркивает невероятные шарм и харизму артистки.

«Я не знаю, что вы скажете. Но 9 ноября в «Крокусе» состоится концерт. Тот самый, который должен был быть в апреле. Мы решили, что пора начинать работать. Вот примеряю концертный костюм. Ну, до 9 октября еще есть время, можно и поправиться еще, или похудеть», – говорит артистка на видео.

Этот пост произвел настоящий фурор в социальной сети, поскольку всего за час собрал свыше четверти миллиона просмотров и тысячи хвалебных комментариев.

«Просто бомба», «Вот это секс», «Какая стройняшка», «Богиня», «Просто разрыв», «Лола огонь», «Сплошной секс», «Талия, как у Натали», «Превосходно», – пишут удивленные поклонники.