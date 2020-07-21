"Могла стать лысой!": Лолита лишилась волос из-за карантина

Певица впервые за долгое время появилась на публике – и сразу с новой прической и в новом имидже.

Лолита стала хедлайнером закрытия фестиваля «Славянский базар в Витебске». До Беларуси звезда добиралась на перекладных: на электричке, а потом – на машине. При этом границу переходила пешком. Впрочем, несмотря на трудности, за кулисами летнего амфитеатра звезда появилась в прекрасном настроении: бодрая и энергичная.

В Витебске певица предстала обновленной: после развода Лола не только похудела, но и кардинально сменила имидж. От пышной шевелюры, которую еще недавно носила Милявская, не осталось и следа. Теперь у нее – модное каре.

– Я волосы обрезала и не жалею! – рассказала звезда корреспонденту Sobesednik.ru. – Кайф ходить с такой прической!

Я волосы обрезала из-за карантина, потому что за ними нужен был очень тяжелый уход, – объяснила певица. – До самоизоляции я все время была на гастролях. И в это время волосы мне кто-то укладывал. Это – отдельная профессия, тяжелая, адская.

Поскольку волосы были нарощенные, если бы я постоянно бы пользовалась плойкой и лаком, уже была бы лысой! – призналась нам Лолита. – Поэтому решила обрезать, чтобы ходить спокойно. К тому же, с ними было очень жарко! Когда обрезаешь волосы, хорошо спишь. Не нужно особо париться над прической. Помыл голову и пошел.

Обновленную Лолиту зрители приняли на «ура», в конце выступления устроив ей продолжительные овации. За кулисами у Милявской спрашивали про секрет ее фигуры. Журналисты отметили: с похудевшей звезды спадает даже одежда. Поэтому на репетиции ей приходилось регулярно подтягивать штаны.

– Похудела давно! Я уже год такая. А штаны подтягивала, потому что они растянулись просто!

Милявская сообщила, что обратилась за помощью к эндокринологу, который «почистил» организм и убрал из ее рациона некоторые вредные для нее продукты. Например, виноград и бананы.