Крепкая семья и десятка под выборы – это и есть образ будущего? Итоги недели

Кремлевские пиарщики на этой неделе сумели сделать так, чтобы второй, ещё и двухдневный съезд «Единой России» стал главной новостью. Все только его и обсуждали, несмотря на тот факт, что сама «Единая Россия» даже в этом контексте никому вообще не упала. Внимание привлекло исключительно участие Путина, а кто выполнял роль массовки — едросы, рабочие или предприниматели — совершенно неважно. Да и что там сам Путин говорил, никто толком не читал и не слушал. Президент о чем-то рассуждал целых два дня, но услышали мы только про предвыборную раздачу денег.

Сперва Путин сказал, что ЕР должна пройти в Думу в достаточном количестве, чтобы получить возможность раздать по 10 тысяч пенсионерам и по 15 — военным. Тут, конечно, многие выпали в осадок: мы привыкли, когда власти такими вот штуками задабривают избирателей, но такой вот шантаж — это нонсенс.

Но президент понял, что это перебор, и сразу же побежал подписывать указ о выплатах пенсионерам. Вышел из положения.

Дальше больше — больше денег. На второй день съезда Путин решил, что по 15 тысяч должны получить вообще все силовики от сотрудников прокуратуры до курсантов военных училищ, а не только военные. Видимо, объяснили, что служивые обиделись, чем они хуже-то. А зачем обижать людей — незачем.

Но возникает в этой связи и два действительно важных вопроса. Во-первых, это возможный рост инфляции из-за новых выплат. Она и без того ещё недавно била все рекорды, хотя сезонные продукты с этим немного помогли, но инфляционные ожидания все равно не утихают, то есть граждане не хотят копить, а продолжают тратить. Логично ли вливать в экономику ещё порядка 700 млрд (0,7 ВВП) в виде подарка на детей, пенсионерам и силовикам — нелогично. Однако с этим вопросом предстоит разбираться Центробанку, а значит стоит ожидать дальнейшего роста ключевой ставки.

Второй логичный вопрос: а сработает? Никто не знает. На опыте голосования по поправкам мы видим, что военные вообще чуть ли не самый протестный электорат, ведь закрытые объекты часто выдавали по 50% против при голосовании по поправкам. Как голосует полиция и прочие силовики, мы не знаем. С пенсионерами тоже вопрос сложный. Их порядка 40 млн, они чаще ходят голосовать, но, вероятно, пришли бы и так, да и едва ли те, кто хотел голосовать против власти изменят свое решение за 10 тысяч, тем более что такая сумма многих только оскорбила, ведь ни о какой системной поддержке речи не идет.

Однако есть и предположение, что эти выплаты нужны не для того, чтобы заставить пенсионеров голосовать за ЕР, а для того, чтобы убедить всех остальных, что те проголосовали за ЕР. А это уже совсем другой разговор.

К слову, Путин успел на этой неделе и разозлить многих россиян, публично наплевав на свою же Конституцию указом, размещающим чиновникам иметь иностранное гражданство в исключительных случаях. Понятно, что речь идет о чиновниках из Крыма, которые не могут отказаться от гражданства Украины, но, где одно исключение, там и другое найдется. Осадочек остался.

Ну а пока друзьям всё, врагам, как известно, — закон. Да и не один. К примеру, закон об «иностранных агентах», против которого с подачи ещё кое-как барахтающихся независимых СМИ началась общественная кампания. Она понемногу дает свои плоды: коммунисты поддерживают, Песков говорит, что можно подумать над коррекцией (но не об отмене, хотя это вроде вообще не ему решать и не Кремлю). Но важно же понимать, что в открытом письме, да что там — в крике души независимых медиа, содержался немного другой посыл: пожалуйста, перестаньте нас уничтожать. И это было бы смешно, если бы не было так грустно и жизненно. Конечно же, не перестанут, с чего вдруг.

«Если главным агентом государства становится ложь, то тогда правда становится иностранным агентом»,

— слегка перефразируя Оруэлла объясняет Лев Шлосберг, которого окончательно вытурили со всех выборов за связь с несистемной оппозицией. Хотя он с ней не связан. Он просто сам по себе не так системен — легко перепутать, это понятно. Кстати, ещё один закон, который не друзьям.

А вот третий такой закон и вовсе начал убирать с выборов кандидатов, которые закупили инвестпакеты «Сбербанка» и «Яндекса». Опять же, буква закона — в них есть иностранные активы. Но по существу это издевательство, ведь как владение парой акций зарубежной компании вообще может повлиять на позицию депутата.

Нельзя не отметить и хороший закон, который всем — с 25 августа Россия, особенно это касается регионов, насладится тишиной, ведь наконец-то запретили звуковую рекламу. Она не только раздражала людей, но и просто убивала шумовым загрязнением центры городов.

Но этот проблеск очень локальный, а вот с глобальной повесткой у власти большие трудности. К примеру, Алексей Навальный в своем интервью The New York Times из колонии говорит о весьма актуальных проблемах настоящего и вызовах будущего: «Мы предлагаем альтернативу людям прямо сейчас. Наша программа лучше, и у нас есть образ будущего России, полностью отсутствующий у Путина».

Это оценочное суждение, но его частично и подтверждает сам президент прямо на съезде партии власти, почти открыто заявляя, что в стране уже всё хорошо, а менять ничего не нужно, ну только если поднастроить немного:

«Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все об этом говорят, образ будущего. Вы знаете, я считаю, что крепкая благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей — по сути и должна быть вот этим образом будущего России. Ничего здесь придумывать и не нужно».

Так уж и не нужно? Все всем довольны, осталось только детей нарожать? Тот же Навальный считает иначе:

«Главной целью новой власти должен стать рост доходов населения. Русские слишком бедны. Это нищие граждане богатой страны (...) Правительство должно не бегать по миру, усиливая напряженности и войны, а добиваться того, чтобы средняя зарплата была не 500$, как сейчас, а 4500$, как у наших соседей в Германии и Финляндии».

Такие речи можно назвать популистскими, но путинские же единоразовые выплаты в $120 на сбор ребенка в школу и на жизнь пенсионерам, будь они предвыборными или нет, эту риторику лишь подтверждают, выдавая очевидные социальные проблемы в стране. Эти 10 тысяч людям нужны, но даже их не хватит. И главный вопрос, ответ на который мы не услышали ни от Путина, ни от его партии: как системно исправить эту ситуацию, чтобы в следующий раз 10 тысяч не понадобились. Неужели «иностранные агенты» мешают?