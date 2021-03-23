Сначала выборы, потом деньги. Политолог дал оценку предвыборным обещаниям Путина

Накануне президент России Владимир Путин принял участие во второй части съезда «Единой России». Он открыто поддержал партию на выборах, а также объявил о разовых выплатах военнослужащим (по 15 тысяч рублей) и пенсионерам (по 10 тысяч рублей), которые поступят уже после выборов. Политолог Аббас Галлямов считает, что это «прямой подкуп избирателей».

Эксперт пояснил телеканалу «Дождь» (признан «иностранным агентом»), что «ничего другого-то они предложить уже не могут», потому что речи о каких-то глобальных проектах, в которые бы поверило население уже не идет. На фокус-группах люди аргументируют выбор ЕР фразой «Ну они хоть что-то делают», поясняет он. При этом объявленные Путиным «подачки», по мнению политтехнолога, не дадут значительного роста рейтинга партии, «о прорыве речь не идет», — максимум, на который может рассчитывать ЕР, это плюс 2-3% голосов.

Он обращает внимание, что особенно неприятно в данном случае, что людям не просто дают денег перед выборами, а обещают дать их уже после.

В целом г-н Галлямов оценивает положение «Единой России» не слишком оптимистично. Несмотря на всю агитацию, проходящую в рамках предвыборной кампании, рейтинги партии, по его данным, не растут, а падают: «Они в тупике», — заключает политолог, при этом отмечая, что в данном случае «тоже ничего умнее [раздачи денег] не придумал бы»:

«Одной рукой завинчивать гайки, а другой рукой раздавать населению подачки — ничего другого не остается».

На прошедшем съезде «Единой России» многие также обратили внимание на то, что туда вовсе не приехал её формальный председатель, экс-президент России Дмитрий Медведев. Политолог Дмитрий Орешкин даже назвал это потенциальным «скандалом».

По мнению Галлямова, это также объясняется желанием властей хотя как-то поднять электоральный рейтинг правящей партии. «Раньше у Путина аппаратная логика доминировала над политической», — рассуждает эксперт. Однако, учитывая сегодняшние результаты партии, ею приходится жертвовать:

«Ты хороший мужик, мы с тобой сядем вечером пива выпьем, но пока твой фейс [от англ. face — лицо] уж слишком раздражает избирателей», — объясняет политолог мотивацию Владимира Путина.

Напомним, что, по оценке сенатора Валерия Рязанского, суммарно объявленные Путины выплаты обойдутся бюджету примерно в 500 млрд рублей. При этом, как обращает внимание The Bell со ссылкой на экспертов, эти деньги нужно бы было раздать вне зависимости от выборов, учитывая, что зарплаты военнослужащих по сути заморожены с 2019 года, а реальный размер пенсий уже не выдерживает натиска растущей инфляции. При этом в зависимости от того, как будут осуществляться выплаты, рост инфляции может быть немного продлен за счет усиления трат населения, хотя этого в теории можно и избежать. Специалисты также обращают внимание, что разовые несистемные выплаты в любом случае, вероятно, помешают планам развития адресной социальной поддержки, о необходимости развития которой уже неоднократно говорили первые лица финансового блока правительства.