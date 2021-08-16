"Тысячи недостаточно": Путин предложил дать пенсионерам по 10 тыс. в 2021 году, а военным – 15 тыс.
Такое предложение президент озвучил на встрече с представителями партии "Единая Россия"
На встрече с представителями партии «Единая Россия» президент РФ Владимир Путин предложил обеспечить всех пенсионеров в текущем году единоразовой выплатой. Речь идет как о работающих получателях выплат, так и о неработающих.
«На мой взгляд, этой тысячи, которую мы предусмотрели на прибавку к пенсии, недостаточно. Я бы попросил "Единую Россию", когда она сформирует фракцию в Думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере 10 тысяч рублей»
, – цитирует Путина «Интерфакс».
Вместе с тем президент заявил, что все военнослужащие должны получить единоразовую выплату в размере 15 тысяч рублей.