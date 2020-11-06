КПРФ перед выборами внесли в ГД законопроект о возвращении пенсионного возраста

В КПРФ, спустя почти три года после повышения пенсионного возраста, подготовили законопроект о возвращении прежних сроков начисления пенсий. О внесении соответствующего документа в Госдуму пишет «РИА Новости».

Закон о постепенном увеличении пенсионного возраста для мужчин – до 65 лет, а для женщин – до 63 лет был принят в 2018 году и начал работать с 2019 года.

Коммунисты настаивают, что принятый закон ухудшит здоровье граждан предпенсионного возраста, увеличит нагрузку на Фонд социального страхования, приведет к росту смертности среди пожилых людей, а также увеличит число граждан с инвалидностью и безработных.