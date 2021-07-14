"У нас пенсий нет – это жалкое пособие по нищете!" В сети снова обсуждают выплаты по возрасту

Еще один «эксперт» решил потоптаться на больной мозоли россиян – пенсиях. Евгений Биезбардис, работающий в одном из НПФ заявил, что у людей есть легальный способ увеличить пенсию.

«У каждого вида пенсии существуют свои основания для назначения и пересмотра выплат. В некоторых случаях для повышения получаемых сумм пенсионеру достаточно направить в ПФР или МФЦ необходимые документы. Поэтому важно время от времени проверять свои пенсионные права и отслеживать изменения в законодательстве», - отметил эксперт.

При этом он напомнил, что размер страховых пенсий зависит от страхового и нестрахового стажа, а также от суммы пенсионных коэффициентов. Чтобы нарастить страховой стаж, нужно продолжать получать официальный доход, с которого работодатель будет платить страховые взносы. Кроме того, можно предоставить в ПФР доказательства (трудовая книжка, договоры и допсоглашения, свидетельские показания коллег) ранее неучтенного стажа. В конце Биезбардис указал, что самозанятые могут усилить свои пенсионные права, добровольно производя взносы в ПФР.

После этого выступления эксперту досталось в соцсетях.

«Этот человек-паук постоянно даёт советы, как расстаться с последним», - отметил читатель, уже знакомый с творчеством Биезбардиса.

«Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, Несите ваши денежки... Евгеше Безбардису», - пишет еще один читатель

«Как надоели эти коуч-специалисты», - соглашается россиянин.

«А дожить как? Об этом эксперт не расскажет?» - задают риторический вопрос.

«Добровольно делать выплаты в ПФР? Не, лучше в казино сыграть - больше толка будет», - уверен москвич.

«Самый лучший законный способ - это ликвидировать ПФР, а пенсии выплачивать из бюджета. Национализировать все отрасли, связанные с добычей ресурсов», - предлагает экономист.

«У нас основной способ увеличения пенсии - это идти работать после выхода на пенсию», - считает пенсионер.

«У чиновников и их окружения с пенсиями все в порядке, а уж так убиваются на работе, так что мозоли на заднем месте», - пишет россиянин.

«Надо пойти на поле дураков и закопать 5 золотых монет. Вырастет золотое дерево. После только собирай доходы», - вспоминает сказку «Буратино» читатель.

«В этой стране на законодательном уровне могут только налоги увеличивать», - уверен петербуржец.

«Самый простой способ увеличить пенсию - пойти в чиновники. Правда, туда не всех берут», - замечает историк.

«Как легально увеличить пенсию? Никак, в этом задумка президента и правительства», - объясняет профессор.

«В нашей стране мало у кого есть пенсия, в основном это выплата похожая на жалкое пособие по нищете!» - считает еще один пенсионер.