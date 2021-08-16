На допвыплаты пенсионерам уйдет 500 млрд

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский предположил, что на дополнительные выплаты всем пенсионерам РФ в размере 10 тысяч рублей уйдет порядка 500 миллиардов рублей.

«В России порядка 40 млн пенсионеров, получающих страховые пенсии, где-то 3,5 млн человек, получающих социальные пенсии, плюс военные пенсионеры»

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Ранее «Новые известия» писали в официальном сообществе издания «ВКонтакте», что за первые полгода 2021 года число пенсионеров сократилось на 622 тысячи человек. За период 12 месяцев число пенсионеров сократилось на 2 миллиона человек.

«Это абсолютный рекорд пенсионной статистики с 1998 года. Примерно с 2008 года количество получателей пенсии в стране стабильно росло с 38,4 млн человек до 43,5 млн в 2018 году», – отмечает СМИ.

На фоне работы пенсионной реформы растет и смертность среди взрослого населения из-за пандемии коронавируса. В первом квартале 2021 года смертность оказалась выше на 26,9%, чем за тот же период 2020 года.