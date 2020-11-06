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Зампред комитета Думы по внешнему вмешательству считает, закон об "иноагентах" надо менять

КПРФ в новом созыве предложит поправки в закон об "иностранных агента". Сейчас он работает с перегибами, считает депутат

Фото: КПРФ

Юрий Синельщиков

В новом составе Госдумы КПРФ будет ставить вопрос об изменении законодательства об «иностранных агентах», об этом заявил представитель партии в нынешнем составе Госдумы, заместитель председателя комитата нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Юрий Синельщиков.

Депутат отмечает, что нынешнее правоприменение демонстрирует, что законы слишком суровы, и даже те люди, которые поддерживали эти инициативы во время их принятия, уже не так уверены в своей позиции:

«Применение всякого рода ограничительных мер к физическим и юридическим лицам, которые признаны иноагентами, по-моему, неадекватные и чересчур суровые. За большинство из них наша фракция голосовала «против». Сейчас уже и те, кто голосовали “за”, видимо, сомневаются в их разумности», — пояснил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Синельщиков также отмечает, что в целом не видит «ничего страшного» в ярлыке «иностранного агента». При этом нормы закона он считает необходимым менять, допуская, что с таким предложением будет выступать и фракция КПРФ в новом составе Госдумы. Конкретные изменения в закон он пока не озвучил.

Напомним, что ранее ряд независимых СМИ опубликовали совместное заявление, в котором призвали власти отменить законодательство об «иностранных агентах», а также убрать все медиа из списков «иноагентов» и «нежелательных организаций». Они уверены, что всё это — попытки власти уничтожить независимую журналистику и требуют также начать расследование дел об избиениях журналистов.

Комментируя эту тему, Дмитрий Песков заявил, что Кремль увидел это сообщение и считает его достойным рассмотрения, хотя и не согласен с рядом тезисов редакций. Он также заверил, что законодательство об «иностранных агентах» в стране останется, но с законодателями можно обсудить отдельные правоприменительные практики.

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