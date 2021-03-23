Вилла, хутор и гараж: в Госдуму идут больше 30 кандидатов с иностранной собственностью
ЦИК удалила со своего сайта данные об этих политиках
В выборах депутатов Государственной Думы примут участие более 30 политиков, владеющих различным имуществом за пределами России. Среди них есть представители почти всех парламентских партий, следует из данных ЦИК. Больше всего иностранной собственности - у единороссов. Соответствующие документы были ранее опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии, однако в настоящее время они удалены. «Собеседник» сохранил декларации и рассказывает о кандидатах с иностранными владениями.
Парламентские партии
Лидером по числу кандидатов в депутаты с собственностью за границей является «Единая Россия». В ее списке - 15 фамилий (помимо самих кандидатов, это их жены или мужья). Больше всего заграничной недвижимости - у члена президиума регионального политического совета ЕР, председателя совета директоров ОАО «Корпорация развития Калининградской области» Андрея Горохова. Ему принадлежат 7 объектов в Австрии, включая жилой дом, три земельных участка, квартиру и др. Судя по декларации, все имущество было приобретено в нулевые годы. Общая сумма покупки по курсу на тот момент составила около 90 млн рублей.
7 пунктов в списке «недвижимое имущество за пределами РФ» значится у супруги нынешнего депутата ГД, ресторатора Отари Аршба. Марине Зенаишвили принадлежат 4 земельных участка, 2 жилых дома и комната в Грузии. Сам Аршба владеет долей в грузинской квартире.
Особой популярностью у единороссов пользуются страны Евросоюза. Так, семье хирурга Юрия Козлова из Иркутска принадлежат квартира и парковочное место в Германии (приобретены в 2012 году). Там же расположена квартира жены глава Липецкой области Игоря Артамонова.
Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Сергей Плуготаренко также выбрал Германию для финансовых вложений, купив там квартиру за 336 тыс. евро (в июне 2014 года - 15,7 млн рублей).
Заместитель председателя Заксобрания Владимирской области 5-го созыва Сергей Бородин в 2019 году купил земельный участок и гостевой дом в Латвии (по курсу стоимость составила почти 9 млн рублей). «Испанцем» оказался бывший главный государственный жилищный инспектор Российской Федерации Андрей Чибис - в этой стране у него и его жены есть жилой дом, приобретенный в 2012 году.
Супруга бывшего министра труда и социальной защиты, а ныне председателя правления ОАО «РЖД» Максима Топилина владеет апартаментами в Болгарии. Ранее в Минтруде категорически опровергали наличие у Топилина вида на жительство в этой стране. В Болгарии есть квартира и у жены другого кандидата от ЕР - Евгения Богатырева.
Как выяснилось, единороссы покупают жилье и на Кипре. Среди местных владельцев элитной недвижимости - губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга. Жилье было куплено ими в 2012 году - за 540 тыс. евро (сейчас бы оно стоило около 40 млн рублей).
Следом в рейтинге политиков с иностранной недвижимостью идет «Справедливая Россия - патриоты - за правду». Среди них - тренер Валерий Газзаев, владеющий заметным участком и домом в Испании, которые были куплены еще в 1999 году.
А вот Евгений Дубовик, представляющий региональное отделение СРПЗП в Севастополе, совсем недавно стал собственником болгарской квартиры. Жилье было приобретено им вместе с женой в 2019 году. Квартира не очень дорогая - всего 22 тыс. евро (1,5 млн рублей). Петербурженка Марина Шишкина с 2007 года владеет земельным участком в Финляндии.
Есть иностранное имущество и у вторых половинок кандидатов. Так, жена кандидата Олега Широкова владеет земельным участком с домом в Беларуси, там же есть квартира и у мужа Ольги Калистратовой. А вот супруга Александра Казакова еще в 90-х купила участок в Латвии, о чем и отчиталась в ЦИК. Квартирой на Украине владеет жена Владимира Обозного, а супруга Вадима Белоусова располагает квартирой, жилым домом и земельным участком в Испании. Причем последняя купила имущество уже после присоединения Крыма к России - после начала конфронтации РФ со странами Запада и введения различных санкций.
Заграничная собственность есть и у представителей КПРФ. Нынешний депутат ГД Владимир Блоцкий в 2013 году купил земельный участок и жилой дом в Великобритании. Их стоимость на тот момент по курсу составляла больше 100 млн рублей. Блоцкий уверяет, что ему и жене хватило бы средств для покупки. За три года до приобретения они умудрились заработать одинаковые суммы - вплоть до копеек (58 596 264,19 рублей).
Квартирой с гаражом в Беларуси владеет супруг космонавта и кандидата Светланы Савицкой. А жена профессора Михаила Берулавы в 2014 году прикупила сразу две квартиры в Болгарии.
Представители ЛДПР не заявили о наличии у них иностранной собственности, следует из данных ЦИК.
Непарламентские партии
Среди кандидатов от «Яблока» тоже есть собственники иностранного имущества. Так, бизнесмен Игорь Плешков в 2015 году с женой купили «комплекс в составе земельного участка, квартиры, подвальное помещение, участок сада» и парковочное место в Германии. Общая стоимость покупки составила 479 тыс. евро (больше 30 млн рублей). Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков и его супруга еще в 2007 году стали обладателями квартиры в Черногории, следует из деклараций. Там же 10 годами позже купил квартиру «яблочник» Сергей Фурс. А у жены Кирилла Янкова нашлись апартаменты в Черногории стоимостью 248 тыс. евро.
Вопреки разным слухам, пенсионеры тоже не бедствуют. По крайней мере, собственность за границей есть и у кандидатов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Например, Геннадий Куклин удачно вложился в квартиру в Латвии (в 2012 году она была куплена всего за 60 тыс. долларов).
У кандидата Олега Григоренко сразу несколько объектов собственности за границей. На Украине и в Черногории - квартиры, а в незалежной - еще и машиноместо на паркинге. Причем, последнее было приобретено уже после присоединения Крыма к России и обострения отношений между двумя странами - в июле 2015 года.
Незадолго до крымских событий и роста курса иностранной валюты Игорь Катухин выгодно вложился в недвижимость, купив квартиру в Болгарии. В феврале 2014 года ее стоимость по курсу составляла около 2 млн рублей, сейчас бы цена выросла минимум до 5 млн. А вот Олег Шелягов с супругой в 2008 году потратили 510 тыс. евро на кондоминиум, расположенных на Сейшельских островах.
Об иностранном имуществе отчитались и в «Партии Роста». Так, кандидат Елена Ульянова владеет квартирами в Беларуси и Черногории, а муж известного политика Оксаны Дмитриевой купил жилой дом в Греции. В 2008 году его стоимость составляла 200 тыс. евро.
В списке партии «Новые люди» всего один человек с иностранной собственностью. Это житель Ленобласти Александр Яров, владеющий квартирой в Черногории. Она была куплена в 2012 году за 122 тыс. евро.
В декларациях единственный раз встречается слово «вилла» - ею владеет предприниматель Владимир Обухов, баллотирующийся от партии «Гражданская платформа». Имущество располагается в Италии, оно было приобретено им в апреле 2014 года. А несколько месяцев назад Обухов купил земельный участок в Черногории. Общая сумма покупок в рублях превышает 44 млн рублей. Политик Рифат Шайхутдиной владеет хутором в Финляндии (был куплен в 2000 году), а его супруга Газель Исмагилова - жилым домом в Италии.
Иностранное имущество есть и у представителей других небольших партий. Например, кандидат от «Зеленых» Сергей Багликов владеет квартирой и нежилым помещением в Германии. Имущество было куплено им и его женой в 2011-2012 годах по очень выгодной цене, его стоимость составила всего 17 тыс. евро (по курсу на тот момент - всего 700 тыс. рублей). Где четы Багликовых нашла столь дешевое жилье - загадка.
Его коллега по партии Сергей Ревин смог себе позволить более дорогую квартиру - на Кипре, стоимостью 102 тыс. евро. А Игорь Елеференко приобрел квартиру в Испании за 556 тыс. евро (22,2 млн рублей). При этом в декларации сказано, что доход политика и его супруги был значительно меньше этой суммы - всего 6,2 млн рублей за три года.
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Рубрика: Политика