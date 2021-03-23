Вилла, хутор и гараж: в Госдуму идут больше 30 кандидатов с иностранной собственностью

А вот Евгений Дубовик, представляющий региональное отделение СРПЗП в Севастополе, совсем недавно стал собственником болгарской квартиры. Жилье было приобретено им вместе с женой в 2019 году. Квартира не очень дорогая - всего 22 тыс. евро (1,5 млн рублей). Петербурженка Марина Шишкина с 2007 года владеет земельным участком в Финляндии.

Есть иностранное имущество и у вторых половинок кандидатов. Так, жена кандидата Олега Широкова владеет земельным участком с домом в Беларуси, там же есть квартира и у мужа Ольги Калистратовой. А вот супруга Александра Казакова еще в 90-х купила участок в Латвии, о чем и отчиталась в ЦИК. Квартирой на Украине владеет жена Владимира Обозного, а супруга Вадима Белоусова располагает квартирой, жилым домом и земельным участком в Испании. Причем последняя купила имущество уже после присоединения Крыма к России - после начала конфронтации РФ со странами Запада и введения различных санкций.

Заграничная собственность есть и у представителей КПРФ. Нынешний депутат ГД Владимир Блоцкий в 2013 году купил земельный участок и жилой дом в Великобритании. Их стоимость на тот момент по курсу составляла больше 100 млн рублей. Блоцкий уверяет, что ему и жене хватило бы средств для покупки. За три года до приобретения они умудрились заработать одинаковые суммы - вплоть до копеек (58 596 264,19 рублей).

Квартирой с гаражом в Беларуси владеет супруг космонавта и кандидата Светланы Савицкой. А жена профессора Михаила Берулавы в 2014 году прикупила сразу две квартиры в Болгарии.

Представители ЛДПР не заявили о наличии у них иностранной собственности, следует из данных ЦИК.

Непарламентские партии

Среди кандидатов от «Яблока» тоже есть собственники иностранного имущества. Так, бизнесмен Игорь Плешков в 2015 году с женой купили «комплекс в составе земельного участка, квартиры, подвальное помещение, участок сада» и парковочное место в Германии. Общая стоимость покупки составила 479 тыс. евро (больше 30 млн рублей). Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков и его супруга еще в 2007 году стали обладателями квартиры в Черногории, следует из деклараций. Там же 10 годами позже купил квартиру «яблочник» Сергей Фурс. А у жены Кирилла Янкова нашлись апартаменты в Черногории стоимостью 248 тыс. евро.

Вопреки разным слухам, пенсионеры тоже не бедствуют. По крайней мере, собственность за границей есть и у кандидатов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Например, Геннадий Куклин удачно вложился в квартиру в Латвии (в 2012 году она была куплена всего за 60 тыс. долларов).

У кандидата Олега Григоренко сразу несколько объектов собственности за границей. На Украине и в Черногории - квартиры, а в незалежной - еще и машиноместо на паркинге. Причем, последнее было приобретено уже после присоединения Крыма к России и обострения отношений между двумя странами - в июле 2015 года.

Незадолго до крымских событий и роста курса иностранной валюты Игорь Катухин выгодно вложился в недвижимость, купив квартиру в Болгарии. В феврале 2014 года ее стоимость по курсу составляла около 2 млн рублей, сейчас бы цена выросла минимум до 5 млн. А вот Олег Шелягов с супругой в 2008 году потратили 510 тыс. евро на кондоминиум, расположенных на Сейшельских островах.

Об иностранном имуществе отчитались и в «Партии Роста». Так, кандидат Елена Ульянова владеет квартирами в Беларуси и Черногории, а муж известного политика Оксаны Дмитриевой купил жилой дом в Греции. В 2008 году его стоимость составляла 200 тыс. евро.