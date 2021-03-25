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"Нас опять кинули": общество разгневал указ Путина о двойном гражданстве для чиновников

Общество в данной ситуации неумолимо и откровенно заявляет о своем неприятии документа

Фото: АГН "Москва"

Не так давно российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому, граждане, имеющие, кроме российского, гражданство другой страны, все-таки смогут поступать на муниципальную или государственную службу в России. Соответствующий документ уже подписан главой государства и опубликован на едином портале нормативно-правовых актов.

Несмотря на уточнение, согласно которому, речь идет исключительно о тех случаях, когда у чиновников нет возможности отказаться от второго гражданства, а также о том, что они могут занимать лишь те должности, которые не подразумевают допуск к государственной тайне, информация о появлении этого указа вызвала широкий общественный резонанс.

Причем, во многом этому посодействовали эксперты и пресса, в очередной раз отметившие, что внесенная вместе с проголосованными в минувшем году поправками к Конституции норма фактически оказалась нивелированной, поскольку, несмотря на все уточнения, новый документ открывает дорогу к государственной службе огромному числу чиновников, имеющих гражданство иностранных государств.

В связи с этим в Кремле даже решили объясниться. Так, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, указ о двойном гражданстве коснется лишь ограниченной группы лиц.

«Этот документ ориентирован на ограниченной количество людей. То есть, на очень небольшое число российских граждан, которые на самом деле оказались в ситуации, при которой они фактически являются российскими гражданами и устраиваются на государственную или муниципальную службу, но у них остается второе гражданство, с которым они просто не могут ничего сделать», - заявил песков.

В качестве примера представитель Кремля привел чиновников с паспортом Украины. «У них нет возможности поехать на Украину или связаться с кем-то в этой стране хотя бы потому, что для них это очень опасно. Они себя гражданами Украины не считают, но юридически еще числятся таковыми», - добавил он, подчеркнув, что именно для этой категории и было сделано соответствующее исключение.

Как бы там ни было, общество в данной ситуации неумолимо и откровенно заявляет о своем неприятии документа. К примеру, в социальных сетях россияне массово высказывают подозрение о том, что Украина, приведенная Песковым в качестве примера – это лишь предлог для того, чтобы обойти ограничения по двойному гражданству для тех российских чиновников, которые давно получили гражданство западных стран и с большой охотой отправляют своих детей учиться в вузах Великобритании, США, Швейцарии и других государств. Причем, гневных комментариев набралось такое количество, что перечислять их можно до бесконечности.

«Увеличение предельного возраста для чиновников, охота на краснокнижных животных, "вынужденная коррупция". И вот теперь президентский указ, разрешающий госслужбу с иностранным гражданством "при невозможности от него отказаться". Как говорится всё во благо народа»;

«Ну, теперь будут в России украинские агенты влияния»;

«Двойные стандарты. Агенты англосаксов продолжают игнорировать Конституцию России»;

«Так кто у нас иноагенты в России? Вы указ читали этот? Там про граждан Украины - ни слова. А вам красивая лапша на уши. Просто людей с двойным гражданством, коих в Совете Федерации, Госдуме и даже Правительстве - уйма! И нет, они не граждане Беларуси или Украины. Это граждане США, Испании, Франции, Швейцарии и других стран. И детишки их тоже имеют зарубежное или двойное гражданство»;

«Запрет на иностранное гражданство для чиновников вносили в Конституцию. Всего за год после голосования на пеньках все поправки спущены в утиль. Все, кроме одной - про обнуление. Это ответ на вопрос о том, ради чего было то голосование»;

«Ну и издал бы свой указ касаемо граждан Украины. Лукавит, теперь под эту лавочку много всякой шушеры останется на своих местах»;

«Забота об украинских гражданах? Как бы не так! Забота о тех, у кого паспорта Америки, Италии, Израиля и т.д. под подушкой спрятаны»;

«Правильно. Бежать то им в будущем надо будет куда-то»;

«Забронзовел ВВП. Совсем перестал стесняться»;

«Поддерживаю негодование большинства комментаторов. Нас опять кинули. Закон о запрете двойного гражданства для чиновников, был предвыборным обещанием Путина. Вроде и закон есть, а вроде и нет», - возмущаются россияне.

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