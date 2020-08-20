Сегодня, в 16:18

Предвыборная арифметика

Скучно заниматься однообразным критиканством, надо и похвалить то, что безоговорочно хорошо.

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Фото: @Pixabay

Высказанная Владимиром Путиным идея насчет разовых выплат пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военнослужащим – по 15 тысяч (в случае победы «Единой России», а ни в коем случае не авансом) позволяет наглядно понять, кто сколько стоит. В целом все это мероприятие будет стоить бюджету, как уже сообщили придворные финансисты, 500 миллиардов рублей. Из этого можно заключить, что у нас примерно 50 миллионов пенсионеров и военнослужащих – половина взрослого населения страны. (Официальная статистика это подтверждает: около миллиона военнослужащих и 46 млн пенсионеров; на каждого военнослужащего приходится по 46 пенсионеров, которых надо защищать).

Во-первых, прекрасно уже то, что выплата производится не до выборов (тогда это была бы попытка задобрить), а после. В таком случае это уже не подкуп избирателей, а вознаграждение за лояльность. Мы можем себе позволить никого не задобривать, наш стиль – честный шантаж. Голосуем за партию власти – получаем скромный бонус, не голосуем – утираемся.

Во-вторых, бонус именно скромен: что можно сделать на 10.000? Правда, много ли и надо пожилому человеку: он сможет на эти деньги купить либо 500 нарезных батонов (в провинции), либо 200 нарезных батонов (в столице), либо 50 бутылок приличной водки, либо, наконец, 250 провинциальных нарезных батонов плюс 25 бутылок водки – иному пенсионеру этого хватит до гроба, и еще останется семье на поминки. Но все-таки это нельзя назвать аттракционом неслыханной щедрости: пенсионерам ясно дают понять, что их лояльность стоит по 10.000 рублей с носа. Нам не очень важны результаты этих выборов, нам просто будет приятно, если вы за нас. Но если вы против нас, мы все равно никуда не уйдем. Лояльность военнослужащего стоит на 5000 рублей дороже, но тоже не сказать чтобы чрезмерно дорога: деваться-то им все равно некуда. У пенсионеров и военных по определению нет выбора, ибо они находятся в самой тяжелой зависимости: пенсионеры – от возраста, военнослужащие – от присяги. Российская власть безальтернативна, как смерть, и тоталитарна, как призыв.

«А как же остальные?» – спросите вы. Остальные могут голосовать, как им заблагорассудится, потому что все они делятся на потенциальных пенсионеров и будущих военнослужащих. Сформулируем это прямо, чтобы у них не было иллюзий насчет собственных занятий в ближайшее время. После превращения всех в военнослужащих мы попадем в рай, где нас уже будут ждать пенсионеры, а наши партнеры просто умрут, и некому будет даже помянуть их нарезным батоном.


Теги: #Быков

Рубрика: Политика

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