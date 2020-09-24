Льва Шлосберга снова сняли с выборов

Об очередном снятии с выборов политик сообщил в своём телеграм-канале. Там же

С речью в защиту Шлосберга перед облизбиркомом выступил депутат Псковской городской Думы Дмитрий Пермяков:

«Уважаемые члены избирательной комиссии!

Вы все знаете Льва Шлосберга. 10 лет он представлял в областном собрании избирателей Яблока. 10 лет псковский парламент был местом для дискуссий.

Даже политические противники Льва Марковича уважают его за принципиальность и высококлассную депутатскую работу.

Можно спорить о том, запрещает ли закон участие в выборах для Льва Шлосберга или нет. Вы все понимаете, что в современных политических реалиях закон мог бы быть сформулирован и просто как список фамилий оппозиционных политиков, чьё участие в выборах для власти нежелательно.

Справедливость и закон – не тождественные понятия.

Однако избирательные комиссии не занимаются трактовкой закона и его защитой. Для этого есть прокуратура, суды и правоохранительные органы.

Цель и задача избирательных комиссий – защита избирательных прав граждан.

Тех десятков тысяч граждан, чьё право избирать себе представителя будет попрано, если Льва Шлосберга снимут с выборов.

Вы можете принять любое решение сегодня.

Закон не обязывает вас непременно снимать с выборов кандидата.

И я прошу вас вспомнить о том, зачем вы пришли в избирательную комиссию и что для вас действительно важно.

Не знаете, как поступить – поступайте по совести.

Никто не накажет вас за то, что у вас есть собственное мнение.

Голосуйте «против» если можете. «Воздержитесь» если не можете.

Подумайте о том, как запомнят вас и как вы посмотрите в глаза своим родным и близким.

Поступайте по чести».

Результаты голосования 11 присутствующих членов комиссии: 9 – за, 2 – против. Против голосовали Елена Маятникова от «Яблока» и Павел Левенков от КПРФ.

Сам Лев Шлосберг также выступил по поводу своего снятия с выборов перед членами ЦИК.