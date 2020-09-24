Льва Шлосберга снова сняли с выборов
В другой ситуации это могло бы показаться забавным, но политик, лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг вновь снят с выборов. На этот раз – с выборов в Псковское областное собрание
Об очередном снятии с выборов политик сообщил в своём телеграм-канале. Там же
С речью в защиту Шлосберга перед облизбиркомом выступил депутат Псковской городской Думы Дмитрий Пермяков:
«Уважаемые члены избирательной комиссии!
Вы все знаете Льва Шлосберга. 10 лет он представлял в областном собрании избирателей Яблока. 10 лет псковский парламент был местом для дискуссий.
Даже политические противники Льва Марковича уважают его за принципиальность и высококлассную депутатскую работу.
Можно спорить о том, запрещает ли закон участие в выборах для Льва Шлосберга или нет. Вы все понимаете, что в современных политических реалиях закон мог бы быть сформулирован и просто как список фамилий оппозиционных политиков, чьё участие в выборах для власти нежелательно.
Справедливость и закон – не тождественные понятия.
Однако избирательные комиссии не занимаются трактовкой закона и его защитой. Для этого есть прокуратура, суды и правоохранительные органы.
Цель и задача избирательных комиссий – защита избирательных прав граждан.
Тех десятков тысяч граждан, чьё право избирать себе представителя будет попрано, если Льва Шлосберга снимут с выборов.
Вы можете принять любое решение сегодня.
Закон не обязывает вас непременно снимать с выборов кандидата.
И я прошу вас вспомнить о том, зачем вы пришли в избирательную комиссию и что для вас действительно важно.
Не знаете, как поступить – поступайте по совести.
Никто не накажет вас за то, что у вас есть собственное мнение.
Голосуйте «против» если можете. «Воздержитесь» если не можете.
Подумайте о том, как запомнят вас и как вы посмотрите в глаза своим родным и близким.
Поступайте по чести».
Результаты голосования 11 присутствующих членов комиссии: 9 – за, 2 – против. Против голосовали Елена Маятникова от «Яблока» и Павел Левенков от КПРФ.
Сам Лев Шлосберг также выступил по поводу своего снятия с выборов перед членами ЦИК.
Теги: #Шлосберг, #Яблоко, #оппозиция, #Выборы-2021
Рубрика: Политика