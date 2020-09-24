Сегодня, в 19:06

Льва Шлосберга снова сняли с выборов

В другой ситуации это могло бы показаться забавным, но политик, лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг вновь снят с выборов. На этот раз – с выборов в Псковское областное собрание

Об очередном снятии с выборов политик сообщил в своём телеграм-канале. Там же

С речью в защиту Шлосберга перед облизбиркомом выступил депутат Псковской городской Думы Дмитрий Пермяков:

«Уважаемые члены избирательной комиссии!

Вы все знаете Льва Шлосберга. 10 лет он представлял в областном собрании избирателей Яблока. 10 лет псковский парламент был местом для дискуссий.

Даже политические противники Льва Марковича уважают его за принципиальность и высококлассную депутатскую работу.

Можно спорить о том, запрещает ли закон участие в выборах для Льва Шлосберга или нет. Вы все понимаете, что в современных политических реалиях закон мог бы быть сформулирован и просто как список фамилий оппозиционных политиков, чьё участие в выборах для власти нежелательно.

Справедливость и закон – не тождественные понятия.

Однако избирательные комиссии не занимаются трактовкой закона и его защитой. Для этого есть прокуратура, суды и правоохранительные органы.

Цель и задача избирательных комиссий – защита избирательных прав граждан.

Тех десятков тысяч граждан, чьё право избирать себе представителя будет попрано, если Льва Шлосберга снимут с выборов.

Вы можете принять любое решение сегодня.

Закон не обязывает вас непременно снимать с выборов кандидата.

И я прошу вас вспомнить о том, зачем вы пришли в избирательную комиссию и что для вас действительно важно.

Не знаете, как поступить – поступайте по совести.

Никто не накажет вас за то, что у вас есть собственное мнение.

Голосуйте «против» если можете. «Воздержитесь» если не можете.

Подумайте о том, как запомнят вас и как вы посмотрите в глаза своим родным и близким.

Поступайте по чести».

Результаты голосования 11 присутствующих членов комиссии: 9 – за, 2 – против. Против голосовали Елена Маятникова от «Яблока» и Павел Левенков от КПРФ.

Сам Лев Шлосберг также выступил по поводу своего снятия с выборов перед членами ЦИК.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 3 дня назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Расследование 1 день назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 2 дня назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 1 неделю назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 1 неделю назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Общество 17 минут назад

11 медалей Паралимпиады, взрывы в аэропорту Кабула, в брендбук Госуслуг – "только славян": новости к вечеру 26 августа

Общество 39 минут назад

«Все эти завлекалочки – очередной подкуп избирателей»: депутат от КПРФ о старте программы «Миллион призов» для избирателей

Политика 1 час назад

"У нас наступил репрессивный период". Николай Сванидзе сомневается, что закон об иноагентах удастся смягчить

Политика 2 часа назад

"Нас опять кинули": общество разгневал указ Путина о двойном гражданстве для чиновников

Общество 2 часа назад

Россияне задаются вопросами о "странной стабильности по смертности от ковида" в стране

Общество 2 часа назад

Ритуальщик, выкупавший у полиции информацию о смертях на районе, пытался скрыться в Украине

Общество 3 часа назад

Женщина, обвиняемая в избиении стариков в пансионате, попыталась уехать в Украину

Политика 4 часа назад

Талибан* поместил экс-президента Афганистана и его соратника под домашний арест

Общество 5 часов назад

Внук Берии просит реабилитировать расстрелянного деда

Общество 6 часов назад

Требование Госуслуг не использовать "образы людей не славянской внешности" признали некорректным

Происшествия 7 часов назад

В Петербурге 31-летняя девушка скончалась во время пластической операции

Общество 7 часов назад

В России побит рекорд по суточной смертности от коронавируса

Общество 7 часов назад

"Нет веры вам уже": что россияне думают о новых рекомендациях Минздрава по вакцинации беременных

Общество 8 часов назад

"Москва – отдельное государство": россияне бурно отреагировали на новое решение Собянина

Политика 9 часов назад

В России спрогнозировали отказ от импорта товаров через "белорусский" коридор

Общество 9 часов назад

Предприниматели привившие 60% персонала смогут получить компенсации

Общество 9 часов назад

Собянин распространил меры поддержки молодежи на москвичей в возрасте до 35 лет

Общество 11 часов назад

Главное к 26 августа: ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии, в Японии приостановили использование вакцины Moderna, в Британии предложили афганцам бежать из страны по земле

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика