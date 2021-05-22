Кириенко советует представителям IT-сообщества идти в Думу от "Единой России"

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко привел представителям IT-сообществ в пример главу Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Плуготаренко, который принял участие в праймериз «Единой России».

По мнению чиновника, который занимается в Кремле внутренней политикой, в Госдуме должна быть представлена IT-сфера, в том числе и для того, чтобы повысить компетенцию законопроектов в этой сфере.

«С точки зрения исполнительной власти взаимопонимание (между IT-отраслью и властью) очень неплохое. Может быть, пришла пора чуть-чуть подтянуть баланс с точки зрения законодательной власти. Как делается? Очень просто. 19 сентября выборы, еще есть время», — намекнул Кириенко предпринимателям, добавив, что не только Плуготаренко мог бы пойти на праймериз «Единой России» (цитата по ТАСС).

По словам Кириенко, если бы в Госдуме появился «пяточок представителей IT-сообщества», то «целый ряд законов был бы квалифицированнее», а парламенту было бы проще находить общий язык с бизнесом.

Пока в Госдуме в основном придумывают законы, которые ограничивают интернет, например, в феврале прошлого года под натиском продвигаемого в Госдуме «закона против «Яндекса» компания сперва потеряла 20% своей стоимости после очередного чтения, а затем объявила о реструктуризации своей системы управления, которое обсуждалось с чиновниками в Кремле. В тот же день законопроект неожиданно отозвали для доработки и больше о нем ничего слышно не было.

Другим примером можно выделить закон против нецензурной лексики в соцсетях, который был прописан представителями «Единой России» настолько неконкретно, что, несмотря на его принятие и вступление в силу, до сих пор по факту не работает, так как Роскомнадзор так и не создал необходимый реестр.