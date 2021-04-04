Материться в соцсетсях стали на 10% чаще, когда Госдума запретила это делать

После принятия Госдумой закона, обязывающего соцсети удалять все материалы, которые в частности содержат нецензурную лексику (в законе также перечисляется множество других оснований для удаления контента), россияне стали материться ещё чаше, причем, судя по всему, соцсети этот закон игнорируют, более того, не спешит заниматься этой «проблемой» и Роскомнадзор.

По данным исследования «Медиалогии», которое было заказано РБК, с 1 февраля по 31 марта 2021 года (два месяца) в русскоязычном сегменте социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram и TikTok появилось 20,2 миллиона постов, в которых присутствовало одно из 66 табуированных выражений. За аналогичный период в 2020 году таких публикаций было лишь 18,3 миллиона. Таким образом их число выросло на 10%.

Отмечается, что по вступившему силу закону Роскомнадзор должен был создать специальный реестр соцсетей, но не сделал этого. РБК пишет, что власти только занимаются принятием подзаконных актов с перечислением запрещенной информации. Не предусмотрена и конкретная ответственность за невыполнение соцстями этого закона, хотя издание полагает, что штрафовать их тем не менее можно по более универсальным статьям.

При этом опрошенные журналистами юристы уверяют, что в законе нет прямого запрета на мат, а лишь на публикации, «выраженные в неприличной форме, которые оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность». Соцсети должны сами понять, что подпадает под это определение и удалить такие материалы. При этом эксперты отдельно указывают, что закон не требует от соцсетей создавать соответствующие системы мониторинга.

Политолог Константин Калачев говорит, что реакции отрасли и регулятора наталкивают его на мысль, что «всем все равно».