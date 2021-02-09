Константин Баканов: Мату поставили шах и мат

Колумнист Sobesednik.ru – о том, почему россияне стали еще больше материться в интернете с принятием запрета на нецензурную брань.

С 1 февраля россиянам запретили материться в интернете. Это гораздо жёстче, чем полтора месяца не пить ради вакцины (хотя, когда чиновница сделала такой вброс, казалось, что жёстче уже некуда и вся Россия останется непривитой). Но с водкой сделали послабление: терпеть три дня. А с матом не сделают. То есть ни воздержание от спиртного, ни прочие события окружающей нас жизни точными и экспрессивными словами уже не прокомментируешь.

СМИ уже давно под колпаком Роскомнадзора: нельзя нам даже намекать на крепкое разговорное словцо, прерывая его звездочками. В целом было, конечно, обидно: рубанет Шнур или Слепаков матерный стишок – а тебе не поделиться с читателем творчеством!

А вот простые россияне соблюдать предписание не спешат. Статистика говорит, что за первые два дня действия нового закона соотечественники выругались в соцсетях 646.100 раз. У цензоров работы снова непочатый край.

Откровенно говоря, даже навскидку такого числа точных и ёмких русских слов, как с момента вступления закона в силу, раньше в собственных лентах видеть не приходилось. И эти ругательства относились отнюдь не к тому, что ругаться запретили (запрета почти никто не заметил), а к политическим событиям в стране.

Тревожно, конечно, за тех, кто охарактеризовал происходящее вокруг свежезапрещенными словами. Гайки наверняка еще будут закручиваться, а описывать дальнейшее придется более скромным лексиконом. Зато нашему избирательному правосудию стало еще удобнее: считаешь, что в стране «трындец», а кто-то там наверху «охренел»? Так ты у нас в списочке – и в случае чего мы тебя достанем и «выедим» как сидорову козу.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №05-2021 под заголовком «Шах и мат».