В Госдуме считают, что контент-анализ соцсетей должны контролировать спецслужбы

Анализ содержания социальных сетей должен находиться под контролем спецслужб и быть направленным на выявление потенциально опасных для общества пользователей до совершения ими преступлений. Об этом ТАСС рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Горелкин уверен, что создать и запустить подобную систему не сложно и это может позволить себе любая крупная соцсеть. «Другой вопрос, как это увязать с привлечением к мониторингу правоохранительных органов, их реагированием на подобный контент», — отметил он.

По мнению депутата, поведение пользователя в соцсетях, готовящего теракт, отличается от других, но сейчас это становится понятно только после того, как эксперты исследуют компьютер задержанного или ликвидированного преступника. Поэтому главным вызовом для современных систем Горелкин считает необходимость научиться выявлять отклонения в поведении до совершения преступления и вовремя на них реагировать.

«Конечно, находиться такие системы должны в руках правоохранителей и спецслужб. А их работа должна основываться на должным образом подготовленном законодательстве», — добавил парламентарий.

По закону владельцы социальных сетей обязаны пресекать использование соцсети в целях совершения уголовных преступлений, не допускать распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости либо содержащих нецензурную брань.