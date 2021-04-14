"Путин ослаб и хотел убрать Золотова": Гудков оценил громкие отставки в Росгвардии

Полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков объяснил, какие перемены происходят в самом могущественном – силовом блоке страны.

Стало известно, что 12 апреля президент РФ Владимир Путин снял несколько генералов Росгвардии с занимаемых ими должностей.

Информация об указе президента, минуя официальные источники, появилась в телеграмм-канале главы комитета Госдумы по информационной политике, единороса Александра Хинштейна.

Как следует из сообщения Хинштейна, с формулировкой «по собственному желанию» уходят главнокомандующий войсками национальной гвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин, руководитель договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников и начальник управления службы Росгвардии по Северной Осетии полковник Эльбрус Рамонов.

Тем же указом ведомство покидают бывший главсвязист ведомства генерал-лейтенант Алексей Беляков, бывший руководитель главного управления по работе с личным составом генерал-лейтенант Николай Рябчиков, экс-начальник финансово-экономического департамента генерал-лейтенант Вячеслав Савкин и генерал-майор Владимир Купавский, начальник Пермского военного института войск национальной гвардии РФ, находящийся под обвинением во взяточничестве и превышении должностных полномочий в восьми эпизодах уголовного дела.

В Росгвардии отрицают принадлежность замка за 1,5 млрд сыну Золотова

Sobesednik.ru обсудил происходящее в Росгвардии и в стране с политиком, полконвником ФСБ в отставке Геннадием Гудковым.

Геннадий Гудков

– Почему информация об указе президента появилась в телеграмм-канале Александра Хинштейна? Это такой способ создать интригу и привлечь внимание к указу президента?

– Большая часть генералов ушла, насколько я понимаю, из-за коррупционного скандала. Наверно, поэтому информация не появилась в официальных источниках.

А что касается Хинштейна, то он работал советником у Золотова, а сейчас практически является рупором Росгвардии.

Виктор Золотов пока сохранил свой пост

– Заместитель Золотова, заслуженный ветеран Юрий Бабкин, давно выслуживший свой срок, уходит по собственному желанию. Но с такой же формулировкой уходят и остальные генералы, пострадавшие, как пишут СМИ, от служебных проверок. Это связывают с делом бывшего заместителя Золотова Сергея Милейко, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве.

– Насчёт Юрия Бабкина ничего сказать не могу, я его не знаю. Но в целом по поводу увольнений могу сказать, что это клановая борьба внутри Росгвардии.

Это Византия, постоянные подковёрные интриги. Там такие люди в руководстве, которые все время борются за «близость к телу».

Не можешь убрать начальника – убери зама.

– Давние коррупционные расследования Навального о закупках продовольствия для Росгвардии нанесли урон ведомству и лично Золотову? Или «охраннику Путина» ничего принципиально угрожать не может?

– Был момент, когда Путин хотел поменять силовой аппарат и Золотова в том числе. Но не решился.

Теперь позиции Путина ослабли, а власть постепенно переходит в руки силового блока, так что сейчас он вряд ли решится кого-то менять. Он в некотором смысле заложник системы, которую сам выстроил.

Могу предположить, что его несостоявшиеся намерения поменять силовой аппарат и конкретно Золотова напугали клановую систему Росгвардии, и происходящее сейчас является ответом. Может быть, действительно свели счёты с организаторами тендеров на закупки продовольствия или другие нужды ведомства.

– Может ли новый назначенец Сергей Шевчук, возглавивший департамент Росгвардии по взаимодействию со СМИ и ранее работавший в управлении общественных связей МВД, подняться по росгвардейской карьерной лестнице? Учитывая, что Золотов не силён в общении с прессой.

– Если Шевчук – выходец из МВД, то вряд ли поднимется по службе. МВД и лично министр Колокольцев «не в фаворе».

Росгвардия в действии//фото: Андрей Струнин, "Собеседник"

– А кто в фаворе?

– Окружение Путина обитает в ореоле всемогущества.

Роттенберг, Патрушев, Золотов, Лавров – позиции этих людей слишком высоки даже для олигархов. Один мой знакомый олигарх жаловался, что при всех своих миллиардах не вхож не то что к Путину, а в его «первый круг».

Васильев Николай.