В Росгвардии отрицают принадлежность замка за 1,5 млрд сыну Золотова

«Проект» сообщает, что после расследования Алексея Навального о «дворце под Геленджиком» сервис ЦИАН сделал подборку самых дорогих домов и усадеб.

Первую строчку занял дворец площадью 3 тысячи квадратных метров с площадью участка – 89 соток. Поскольку ЦИАН указал адрес здания, журналисты-расследователи выяснили, что, согласно выписке из Росреестра, здание принадлежит Роману Золотову, сыну главы Росгвардии. Он стал его владельцем в 23 года, утверждает издание.

При этом официальный представитель ведомства заверил «РИА Новости», что этой недвижимостью владеет частный предприниматель, а Золотов и его родственники не имеют к нему какого-либо отношения.

За дом хотят получить 1,5 миллиарда рублей. Сообщается, что он выполнен в классическом стиле из розового мрамора. В нем имеется пять спален с санузлом и гардеробной, гостиная с камином, СПА-зона с бассейном и другие роскошества.