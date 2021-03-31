Кабаева зарабатывает почти 1 млн рублей в день в холдинге друга Путина

Доходы экс-депутата Госдумы РФ и бывшей спортсменки Алины Кабаевой в 2020-м выросли минимум в три раза по сравнению с 2019-м, за полгода составив 153 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные из Пенсионного фонда России, оказавшиеся в распоряжении Sobesednik.ru.

Доходы Кабаевой в «Национальной медиа группе» сильно меняются из года в год. Так, в 2017-м она заработала там всего лишь 5,4 млн рублей (хотя заняла свой пост еще в 2014-м), но уже в 2018-м ее доход вырос до 785,4 млн рублей. В 2019-м сумма выплат упала до 55,4 млн. А в 2020-м – вновь возросла.

В первой половине 2020 года Алина Кабаева, как следует из сведений ПФР, заработала 152,7 млн рублей. Окончательных данных по 2020-му нет, но очевидно, что доход экс-спортсменки будет гораздо выше.

Сведения о заработке Кабаевой уже просачивались в СМИ из базы ФНС, эти цифры совпадают с теми, что есть в распоряжении Sobesednik.ru.

Согласно документам, весь заработок Кабаева получила в ЗАО «Национальная медиа группа», которую контролирует друг Владимира Путина и его бывший партнер по кооперативу «Озеро» Юрий Ковальчук. Кабаева является председателем совета директоров НМГ, указано на сайте организации.

Фото: стоп-кадр YouTube

Таким образом, Кабаева получает в день около 900 тыс. рублей (37,4 тыс. рублей в час или 623 рубля в минуту).

Кстати, по официальным данным Росстата, среднемесячная зарплата в России в 2020 году составила 51 083 рубля.

справка

НМГ является крупнейшим в России частным медиахолдингом, который владеет «Пятым каналом» и РЕН ТВ, газетами «Спорт-экспресс» и МИЦ «Известия», а также долями в СТС-медиа и «Первого канала». В октябре 2020 года группа стала российским партнером онлайн-кинотеатра Netflix. Также она владеет российским подразделением Viasat и Sony Pictures.

Согласно данным системы СПАРК, бывшая спортсменка является гендиректором всего одного юридического лица – «Благотворительный фонд Алины Кабаевой». Его баланс в 2019 году составил 55 млн рублей. Однако сведения из ПФР указывают, что Кабаева не получает там зарплату – за последние несколько лет ее доход там составил 0 рублей 0 копеек.