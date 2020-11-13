Алина Кабаева родила второго ребенка? СМИ рассказали о пополнении в семье гимнастки

Известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка Алина Кабаева в свое время была одной из самых известных медийных личностей в стране и главной звездой России. Однако после завершения спортивной карьеры Алина Маратовна довольно быстро ушла в тень.

Кто-то связывает это с политической и государственной деятельностью Кабаевой, другие и вовсе напоминают о многочисленных слухах, связывавших спортсменку с российским президентом Владимиром Путиным. В свое время даже поговаривали, что между главой государства и прославленной гимнасткой не просто роман, а полноценные семейные отношения.

Как бы там ни было, сейчас личная жизнь Алины Маратовны Кабаевой скрыта от посторонних взглядов за семью замками и высоким забором. Став после спортивной и политической карьеры крупным медиаменеджером, знаменитость все еще избегает интервью, а информация о ее текущем семейном статусе остается одной из самых больших тайн для прессы.

Возможно, именно это обстоятельство и порождает все новые и новые слухи относительно ее персоны. К примеру, еще в 2015 году немецкая пресса сообщала, что у Кабаевой родился первенец. А совсем недавно отечественные СМИ рассказали о втором материнстве спортсменки.

Так, Woman Journal со ссылкой на популярные телеграм-каналы рассказал, что 37-летняя Кабаева якобы родила второго ребенка.

«Ходят слухи о том, что Алина Кабаева во второй раз стала мамой», – говорится в статье.

Разумеется, никаких комментариев от самой Алины Маратовны относительно этих известий не последовало. Однако, как напоминает Woman Journal, похожие слухи о спортсменке появлялись еще в 2018 году.

К слову, именно с тех пор Кабаева практически перестала появляться на публике и общаться с журналистами, что спровоцировало российскую и западную прессу на целую череду публикаций о том, куда могла исчезнуть из информационного пространства знаменитая олимпийская чемпионка.