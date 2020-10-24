От слухов про Путина до мифа в столичной тусовке: промоутер рассказал о статусе Алины Кабаевой

В свое время имя олимпийской чемпионки Алины Кабаевой было одним из самых популярных в российской прессе. Более того, добившись в спорте всех мыслимых и немыслимых высот, прославленная гимнастка активно начала входить в светские круги. Вот только спустя какое-то время переквалифицировалась в политики и государственные деятели, а затем и вовсе практически полностью исчезла и перестала появляться в публичном пространстве. Что уж говорить, если слухи в свое время приписывали спортсменке даже роман с одним из самых завидных холостяков страны – президентом Владимиром Путиным.

Примечателен и тот факт, что, чем реже Кабаева появляется на публике, тем сильнее ее персона обрастает самыми невероятными слухами. А теперь, как отметил известный продюсер, промоутер и шоумен Андрей Фомин, которого многие считают своего рода основателем столичной светской тусовки, личность гимнастки превратилась в своего рода миф, хотя ее имя – одно из самых желанных в списке гостей практически на любом мероприятии.

С таким заявлением Фомин выступил в беседе с ведущей YouTube-шоу «Стрелец-молодец», решившей поинтересоваться у эксперта, какие из российских звезд являются самыми желанными гостями статусных вечеринок, приведя в качестве примера Наталью Водянову и Дарью Жукову, назвав их двумя главными светскими девушками в стране.

56-летний промоутер сразу же перебил собеседницу, отметив, что существует персона, в сравнении с которой меркнет даже значимость двух названных ею светских львиц.