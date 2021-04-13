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Фирма зятя главы Росгвардии получит 193 млн от властей Петербурга после поручения Путина

Политика
00:12, 13 апреля 2021

Фирма зятя главы Росгвардии получит 193 млн от властей Петербурга после поручения Путина
Виктор Золотов // Фото: Global Look Press
Виктор Золотов // Фото: Global Look Press

Компания, принадлежащая зятю главы Росгвардии Виктора Золотова, заключила контракт с властями Санкт-Петербурга.

193 млн рублей уйдут ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик» за помещения жилого комплекса в районе Парголово, узнал Sobesednik.ru.

В декабре 2020 года администрация Санкт-Петербурга объявила, что город выкупит помещения для размещения спортивного зала школы олимпийского резерва. Приобретаемые нежилые помещения находятся на территории жилого комплекса «Северная долина», где отсутствуют государственные учреждения для занятий спортом.

По словам властей, на территории ЖК будет открыт новый спортивный зал для занятий прыжками на батуте, «который необходим для подготовки спортсменов сборных команд Санкт‑Петербурга и России».

«Поручение о создании батутного центра в Спортивной школе олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района было дано президентом Российской Федерации по итогам встречи с участниками Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» в июле 2020 года», – говорится в релизе администрации Северной столицы.

Сумма сделки, а также ее выгодоприобретатель не назывались.

Из заключенных контрактов следует, что за помещения Санкт-Петербург заплатит 193 млн рублей ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик».

В последние годы эта компания получила несколько миллиардов рублей из бюджета за продажу Петербургу различных участков и жилых помещений.

Владельцем ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик» является ООО «Главстрой-Инвест», а учредителями последней – АО «Сиена инвест» и зять главы Росгвардии Виктора Золотова Юрий Чечихин.

Ранее 90,9% компании контролировала структура Дерипаски (миллиардер владел ей через кипрский офшор Fenestraria Consultans Ltd). Но в ноябре 2019-го ее доля перешла к АО «Сиена инвест», которая была создана несколькими месяцами ранее. Уставный капитал фирмы составляет всего 10 000 рублей, а ее гендиректор – Марина Базилевская – до этого не занималась никаким бизнесом.

Строительство жилья – не единственный бизнес для зятя Виктора Золотова. В октябре 2019 года он стал совладельцем компании «Большая тройка», которая занимается разработкой программного обеспечения, производством электроники, а также созданием электронных моделей территориальных схем обращения с отходами. Фирма, расположенная в Сколково, считается крупнейшим поставщиком программных решений для отслеживания передвижений мусора в стране.

«Большая тройка» – активный участник госзакупок. Последний контракт на сумму 305 млн рублей был заключен с ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» (входит в Росприроднадзор). В соответствии с его условиями, компания должна модернизировать системы Росприроднадзора, в том числе программно-техническое обеспечение учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (ПТО УОНВОС), и единую государственную информационную систему учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ).

О том, что Чечихин является зятем Виктора Золотова, в 2016 году в своем расследовании сообщил оппозиционный политик Алексей Навальный. Ранее Чечихин работал в медиабизнесе, вместе с сыном Золотова Романом он продюсировал несколько фильмов, в том числе сериал «Воротилы» и ленту «Обстоятельства». С 2009 до 2011 года Чечихин также занимал пост гендиректора газеты «Известия».

По данным Sobesednik.ru, Чечихин владеет квартирой в Можайском районе Москвы, стоимость которой может составлять около 70 млн рублей. Площадь жилья составляет 172 кв. м. Эта же квартира указана в данных об автомобиле Жанны Золотовой, которая является полной тезкой дочери главы Росгвардии.

Согласно сведениям из ГИБДД, женщина владеет автомобилем Lexus RX 300 (цена на новую комплектацию начинается от 4 млн рублей). Навальный же сообщал, что Золотова владеет квартирой в элитном доме на Ломоносовском проспекте, ее площадь якобы составляет около 500 кв. м.

 

Теги: #Путин #Золотов #Росгвардия

Рубрика: Политика

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