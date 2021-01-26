Единоросс Хинштей передумал просить наказать силовика, ударившего женщину ногой

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн накануне заявил, что обратится в Следственный комитет и Генпрокуратуру из-за инцидента в Санкт-Петербурге, когда полицейский с разбега ударил ногой 54-летнюю женщину. Тогда он написал, что применение насилия было «необоснованно», а также добавил: «Цветы и последующие извинения — это, конечно, хорошо, только требования закона они не отменяют!»

За сутки его позиция кардинально поменялась: теперь он заявил, что для этого были достаточные основания, потому что «перед этим [полицейский] подвергся нападению». «Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, жестко на неё среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы», — говорится в его сообщении.

Также Хинштейн написал про «новые майданы» в России, а также что «оплошность одного бойца — не должна бросать тень на всех». Таким образом сам факт «оплошности» единоросс признает, но требовать привлекать его за это к ответственности он не хочет.

Кроме того, он намерен ходатайствовать, чтобы сотрудника Росгвардии, который ранее вступился за этого полицейского не увольняли, о чем было заявлено накануне.

Накануне вечером жертва нападения полицейского Маргарита Юдина заявила, что намерена обратиться в СК, чтобы там этого силовика привлекли к ответственности. После этого, по всей видимости, изменились установки официальной пропаганды по этому инфоповоду. В его защиту вскоре выступил теледоктор Алесандр Мясников, а телеведущий Владимир Соловьев обвинил женщину в подготовленной заранее провокации.

Изменение позиции Хинштейном в сети однозначно оценили как акт «переобувания в воздухе». Многих эта новость развеселила. «Вы позорите депутатский мандат. Вместо гласного суда что-то порешали втихаря», — написал один из пользователей Twitter, солидаризовавшийся с многими, кто назвал этот поступок «позором».