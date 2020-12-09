Глава комитета ГД по инфополитике: Правовые гарантии действуют не на всех журналистов

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, заместитель секретаря «Единой России» Александр Хинштейн считает, что журналист «Медиазоны» Давид Френкель не должен обладать правовыми гарантиями при выполнении профессиональной деятельности, следует из его комментария в Twitter.

Хинштейн репостнул в у себя аккаунте запись своего комитета о заседании, посвященном «правовым гарантиям работы журналистов». В ответ корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель, которому во время освещения голосования по поправкам к Конституции полицейский в Санкт-Петербурге сломал руку, предположил: «Правовые гарантии работы журналистов — это когда тебе руку ломают, а потом тебя же судят», — Френкелю действительно предъявили несколько административных статей после инцидента, несмотря на официальную аккредитацию.

Однако единоросс Хинштейн не остался в стороне и прокомментировал этот тезис, усомнившись, что все журналисты вне зависимости от их политических взглядов должны иметь правовые гарантии:

«Правовые гарантии действуют для журналистов, а не для оппозиционных провокаторов, которые сами же из года в год провоцируют конфликтные ситуации».

Впрочем, позднее Хинштейн, отвечая на уточняющий вопрос Френкеля, всё же признал, что «руки ломать нельзя никому».