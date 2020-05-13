"Шелупонь" не пройдет: Хинштейн запретит чиновникам оскорблять россиян

12 мая глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия») и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 150 тыс. рублей для чиновников за оскорбление граждан.

Документ предполагает внесение ряда изменений в КоАП РФ. «Оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей) влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до одного года», – говорится в тексте.

Повторное нарушение наказывается штрафом в 100-150 тыс. рублей или лишением права на работу на государственных или муниципальных должностях в течение двух лет.

Кроме того, законопроектом увеличиваются административные штрафы за оскорбление в целом. Для граждан максимальный штраф вырастет вдвое – с 5 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — с 50 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — с 500 до 700 тыс. рублей.

Мы попросили соавтора инициативы Александра Хинштейна прокомментировать вводимые новшества.

– Что в вашем понимании является хамством со стороны чиновника?

– Это написано в тексте законопроекта. Это высказывание в неприличной или иной унизительной и оскорбляющей форме.

– А, например, если уже бывший губернатор Орлов называет граждан «шелупонью», это оскорбление или нет?

– В действующей редакции – нет, так как слово «шелупонь» не является неприличным.

– То есть, Орлов должен был выругаться матом, чтобы это попало под статью?

– Да. Кроме того, он обращался не к кому-то конкретному, а к группе граждан, что по действующей редакции закона тоже не попадает под наказание.

Если наш законопроект будет принят, это будет исправлено. Пока что оскорбление может быть выражено только «в неприличной форме» и «по отношению к иному лицу».

– А почему получается так, что оскорбление простого человека – административная статья, а оскорбление представителя власти – уже уголовная? Хотя тюремный срок она и не предусматривает, штраф там приличный, да и обязательные работы тоже не самая приятная вещь. Не считая судимости.

– Потому что, когда оскорбляют кого-либо, это в любом случае, независимо от того, кто оскорбляет, отношение межличностное.

А когда оскорбляется власть или государственные символы, это уже дискредитация государства в целом. Если рекламный флаг можно сорвать и за это ничего не будет, то за подобное с российским флагом будет уже уголовная ответственность.

Законопроект был одобрен правительством и направлен на рассмотрение в профильный комитет.