Для чиновников могут ввести штрафы за оскорбление размером до 150 тысяч

В Госдуму внесен законопроект о штрафах для государственных и муниципальных служащих за оскорбление граждан.

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей) влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года», – указывается в тексте законопроекта. За повторное нарушение предлагается ввести штраф в размере 100-150 тысяч рублей либо лишать права занимать должности государственной и муниципальной службы на двухлетний срок.

Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия») и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Напомним, в апреле президиум генсовета «ЕР» исключил из партии замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова после инцидента в аэропорту Ижевска, где чиновник устроил скандал, оскорбив сотрудников полиции.