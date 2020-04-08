Устроившего скандал в аэропорту Ижевска чиновника Минпромторга исключили из "ЕР"

Президиум генсовета «Единой России» исключил из партии замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.

Как сообщается на сайте «ЕР», поведение чиновника признано несовместимыми с этическими нормами партии.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что действиям Овсянникова «нет и не может быть оправданий». По его мнению, никто, «а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом».

Кроме того, секретарь генсовета партии обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Овсянникова с должности замглавы ведомства.

Напомним, об инциденте стало известно 6 апреля. Дмитрий Овсянников отказался показывать документы и посадочный билет на контроле в аэропорту Ижевска, после чего начал нецензурно выражался в адрес сотрудников полиции. В отношении замминистра составили протокол о мелком хулиганстве.