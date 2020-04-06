На замминистра, экс-главу Севастополя составили протокол за ругань в аэропорту

На бывшего губернатора Севастополя, замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова составили протокол за мелкое хулиганство после устроенного им скандала в аэропорту Ижевска.

Ранее канал РЕН ТВ рассказывал, что инцидент произошел, когда чиновника попросили несколько раз пройти под рамкой металлоискателя и показать документы и билет при посадке на рейс до Москвы. Он, как утверждает издание, не стал этого делать, а вместо этого перешел на нецензурную брань. Это привело к его задержанию и составлению протокола по статье 20.1 КоАП РФ.

Как сообщает РБК, в Минпромторге в связи с произошедшим проведут внутреннее расследование: «Разумеется, служебное удостоверение не предназначено для того, чтобы оправдывать его наличием нарушение закона», — пояснил изданию собеседник из министерства.