Мантуров пришел на совещание правительства без маски и кашлял в кулак

Только трое из 11 участников сегодняшнего заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирус пришли туда в защитных масках: мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава Минздрава Михаил Мурашко.

Однако лишь министр здравоохранения счел нужным оставить её на лице во время мероприятия, а Собянин и Белоусов перед совещанием сняли свои. При этом из трансляции РБК видно, что глава Минпромторга Денис Мантуров во время заседания кашлял в кулак — он пришел без маски.

Денис Мантуров 2-ой слева; Заседание правительства // Скриншот: трансляция РБК

Отметим, то неделю назад Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин контактировали в Коммунарке с главврачом больницы Денисом Проценко, у которого позднее обнаружили коронавирус. На встрече также присутствовала вице-премьер Татьяна Голикова. Она также принимала участие и в сегодняшнем заседании, не надев маски.