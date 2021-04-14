Сын главы МВД Колокольцева получил около 70 млн от фирмы-владельца сайта эротических видео

Сын министра МВД России Владимира Колокольцева Александр получил около 70 млн рублей дивидендов в компании, которая продавала эротические видео по подписке. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности ООО «ФБ Групп», на которую обратил внимание Sobesednik.ru.

Компания была создана в 2012 году, ее учредителями стали Александр Колокольцев и Мария Горькова. Им принадлежат 60% и 40% долей фирмы соответственно.

«ФБ Групп» занимается разработкой сайтов и мобильных приложений. До середины 2017 года компания создавала эротические видео и на этом зарабатывала, сообщало издание Baza .

На «ФБ Групп» был зарегистрирован один из эротических сайтов (в настоящее время домен свободен). Кроме того, «ФБ Групп» через свою компанию «Фан Бокс» разрабатывала для абонентов МТС сервисы с гороскопами и службу знакомств.

По итогам 2020 года нераспределенная прибыль фирмы составила более 208 млн рублей, говорится в бухгалтерской отчетности. При этом в «ФБ Групп» трудятся всего пять человек. Но дивиденды в 2020-м получили двое – учредители компании Александр Колокольцев и Мария Горькова.

Колокольцеву было выплачено около 70 млн рублей, Горьковой – порядка 100 млн.

В компании сына главы МВД отмечают, что в России происходит сокращение рынков капитала и кредитов, что приводит «к усилению экономической неопределенности условий хозяйствования».

В настоящее время Александр Колокольцев является учредителем 6 юрлиц. Он владеет ООО «Стена», занимающейся предоставлением услуг посредника при сделках с недвижимостью.

В портфеле у сына министра внутренних дел также есть треть ООО «Иль Форно», которая развивает сеть одноименных итальянских ресторанов. В 2015 году Колокольцев-младший стал владельцем 25% ООО «Стрела», строящей здания.