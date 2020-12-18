Бывший замдиректора Росгвардии арестован по делу о мошенничестве

Источник «Интерфакса» сообщил, что в Москве арестован генерал-лейтенант Сергей Милейко, который ранее работал заместителем директора Росгвардии. Санкцию на арест выдал столичный Военный суд.

Милейко задерживали еще 21 октября по результатам внутренней проверки. В отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Проверка проводилась по закупке обмундирования по завышенным ценам в 2017-2019 годах. Обвинение подтверждается явкой с повинной со стороны поставщика.

Сам генерал был отпущен с обязательством о явке 23 октября.

Сергей Милейко оставил службу летом 2019 года.