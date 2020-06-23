Судья запретил мачизм президента Бразилии: на людях ему придется надевать маску

Бразильские официальные лица, в том числе президент страны Жаир Болсонар обязаны надевать защитные маски, посещая общественные места, такое решение вынес федеральный судья Ренато Борелли: если глава государства продолжит бравировать своим скептическим отношением к коронавирусу, его, как и любого, оштрафуют на $400.

Как отмечает «Би-би-си», ранее бразильский лидер заявлял, что коронавирус — это «легкая простуда». Также он не раз участвовал в публичных мероприятиях, не пользуясь средствами индивидуальной защиты. В частности, один раз даже чихнул в ладонь, после чего сразу пожал руку пожилой женщине. Также Болсонара ловили на том, что он кашляет, не прикрывая рот.

Бразилия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом. От болезни там скончались уже 51 502 человек.

Напомним, что ранее ряд мировых лидеров уже осудили за их пренебрежение карантинными мерами. Так президент Украины Владимир Зеленский вместе с членами своего офиса получил штраф за посещение ресторана, который не имел права впускать их внутрь. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен также был замечен на веранде ресторана, хотя в это время обслуживание было запрещено. В мачизме осуждали также президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а также переболевшего COVID-19 Бориса Джонсона, которые не предпринимали необходимых норм защиты во время своих официальных мероприятий. Отметим, что Владимир Путин и сейчас никогда не надевает ни маску, ни перчатки, хотя в Москве это является обязательным требованием. Он не использовал их ни во время своего выступления 9 мая, ни во время награждения на Поклонной горе, однако отмечается, что других участников последнего мероприятия ради общения с российским лидером помещали на двухнедельный карантин, а в его резиденциях в Кремле и Ново-Огареве установлены специальные дезинфицирующие туннели.