Зеленского и членов его администрации оштрафовали за поход в кафе на карантине

На президента Украины Владимира Зеленского с коллегами составили протоколы о нарушении карантина после того, как полиция обнаружила их в одном из кафе города Хмельницкий, которое не должно было принимать гостей внутри из-за карантина. Глава государства признал вину и готов заплатить.

Кроме него штрафы заплатят хозяева заведения и члены офиса президента, а также ряд других федеральных и региональных руководителей, пришедших с Зеленским. Об этом сообщает управление коммуникаций Национальной полиции Украины. «В результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы ... на владельца кафе и посетителей, в том числе — Президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишин», — сказано в заявлении.

Сам Зеленский прокомментировал эту новость ранее во время своего пребывания в Чернигове: «Можно снять маску, так лучше слышать, а то будет, как на Хмельнитчине, выпишут мне штраф, и в принципе правильно сделали», — передает его слова «Укринформ».

Отмечается, что штраф за нарушение этого закона составляет от 17 тысяч до 34 тысяч гривен или от 43 850 до 87 700 рублей.

Ранее Sobesednik.ru писал о предложении Зеленского заразиться коронавирусом специально, чтобы успокоить граждан страны.